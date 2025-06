InTiCa Systems: Erste Erholungssignale

Zugleich gebe es aber erste Erholungssignale. So habe der Auftragsbestand zwischen dem Jahresanfang und Ende März um 2,6 Mio. Euro auf 79,9 Mio. Euro zugelegt, bis zum Jahresende erwarte das Management einen weiteren moderaten Anstieg auf 80 bis 85 Mio. Euro. Zudem arbeite das Unternehmen aktiv an der Trendwende, indem neue Bereiche adressiert und die Diversifikation gestärkt werden. So treibe InTiCa den Einsatz der eigenen Produkte in anderen Fahrzeugklassen (E-Bikes, Nutzfahrzeuge, Schiffe, Bahn) voran und es werden im Kundenauftrag innovative Spezialprodukte beispielsweise für die Branchen Akustik, Messysteme, Medizintechnik und Defence entwickelt. Gegenüber dem Großseriengeschäft können hier deutlich höhere Margen erzielt werden. Positive Impulse verspreche darüber hinaus die anstehende Investitionsoffensive in Deutschland im Infrastrukturbereich.

Die Analysten trauen es dem Unternehmen deswegen zu, nach einem schwierigen Jahr 2025 nächstes Jahr auf einen nachhaltigen Wachstumspfad mit steigenden Margen zurückzukehren. Daraus leiten sie ein aktualisiertes Kursziel von 3,80 Euro (bislang: 4,40 Euro) ab, welches ein deutliches Erholungspotenzial für die Aktie anzeige.

Nach wie vor gehen die Analysten aber davon aus, dass das erst dann realisiert werden könne, wenn sich die Rückkehr auf den Wachstumspfad klar in den Zahlen zeige. Bis dahin laute ihr Urteil weiter „Hold“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.06.2025 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 12.06.2025 um 8:37 Uhr fertiggestellt und am 12.06.2025 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/06/2025-06-12-SMC-Update-InTiCa_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die InTiCa Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 2,05EUR auf Tradegate (12. Juni 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.