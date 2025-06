Outperform! Deshalb bleibt Siemens für diesen Analysten ein klarer Kauf

Siemens zeige Potenzial für weiteres Wachstum, trotz der Herausforderungen, die das Unternehmen im zweiten Quartal 2025 bewältigen musste. Bernstein-Analyst Nicholas Green hebt seine EBITDA-Prognose für die Münchener an. Der Konzern sei in bester Lage, von wichtigen langfristigen Trends zu profitieren. Darüber hinaus könnten Investoren mit der Siemens-Aktie auf eine mögliche Erholung der europäischen Industrienachfrage spekulieren.

"Diese Anpassung spiegelt die verbesserten Umsätze in allen Geschäftsbereichen von

wider, sowie das größere Vertrauen in die Erholung der digitalen Industrie. Dieser

Vorteil wird teilweise durch eine schwächere Bilanz nach der Übernahme von Altair ausgeglichen", schreibt Green in einer neuen Analyse der Aktie.