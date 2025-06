Carlyle greift zu: Diese japanische Aktie explodiert nach Übernahmeplan

Der japanische Dienstleister TRYT Inc. mit Sitz in Osaka zählt zu den führenden Anbietern im Bereich Pflegevermittlung und medizinische Personaldienstleistungen. Das Unternehmen, das erst 2023 an die Börse ging, betreibt Plattformen zur Arbeitsvermittlung für Pflege- und medizinisches Fachpersonal und wächst in einem angespannten, alternden Arbeitsmarkt mit großer Dynamik.

Seit dem 10. Juni steht die TRYT-Aktie massiv unter Kaufdruck und das aus gutem Grund: Das Beteiligungsunternehmen TCG2505 Co., unterstützt von der US-amerikanischen Carlyle Group, hat ein offizielles Übernahmeangebot über 880 ¥ je Aktie abgegeben. Das liegt satte 17 % über dem letzten Schlusskurs vor der Ankündigung. Anleger reagieren begeistert: Das Papier sprang innerhalb weniger Tage auf ein neues 52-Wochen-Hoch und nähert sich dem Übernahmepreis rasant an.