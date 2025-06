Chinas größtes elektrochemisches 600MW/2400MWh-Energiespeicherprojekt mit 1725-kW-PCS von SINEXCEL

SHENZHEN, China, 12. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Chinas größtes elektrochemisches Energiespeicherprojekt – 600MW/2400MWh – hat die Installation aller Speicherkabinen an seinem ersten Standort abgeschlossen und damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur elektrischen Inbetriebnahme erreicht. Dies ist Chinas erstes Ultrahochspannungs-Übertragungsprojekt (UHV), das Wind-, Solar-, Wärme- und Speicherkraftwerke umfasst. SINEXCEL (300693.SZ) ist stolz darauf, dieses Projekt auf nationaler Ebene mit seinem 1725-kW-PCS (Power Conversion System) zu versorgen.

Dieser Standort umfasst 240 Batteriecontainer und 60 PCS-Skids. Sobald das gesamte Projekt in Betrieb ist, wird es jährlich etwa 840 GWh an erneuerbarer Energie in das Netz einspeisen. Eine einzige Ladung speichert bis zu 2,4 GWh – genug, um den täglichen Strombedarf von 480.000 Haushalten zu decken oder 36.000 E-Fahrzeuge mit 500 km Reichweite zu betreiben.