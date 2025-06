Dealbreaker Trump: Investoren zittern jetzt vor dieser nächsten Deadline

US-Präsident Donald Trump bekräftigte am Mittwoch, dass er in ein bis zwei Wochen einseitige Zölle gegenüber mehreren Handelspartnern festlegen werde. "Wir werden in etwa anderthalb bis zwei Wochen Briefe an die Länder versenden, in denen wir ihnen mitteilen, wie die Vereinbarung aussieht", sagte Trump in Washington. Und weiter: "Irgendwann werden wir einfach Briefe verschicken. Und ich denke, Sie verstehen, dass wir sagen: Das ist der Deal, nehmen Sie ihn an oder lassen Sie ihn."

Die neue Frist fällt mit dem 9. Juli zusammen – dem Tag, an dem ein vorübergehender Aufschub höherer Zölle ausläuft. Bereits im April hatte Trump umfassende Handelsbarrieren angekündigt, deren Inkrafttreten aber angesichts heftiger Marktreaktionen um 90 Tage verschoben.