DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Inditex auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 50 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Modekonzern sei mit seinem Zahlenwerk für das abgelaufene Quartal nun schon zum dritten Mal in Folge gestrauchelt, analysierte Adam Cochrane am Donnerstag das Abschneiden der Spanier./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 46,47EUR auf Tradegate (12. Juni 2025, 10:01 Uhr) gehandelt.