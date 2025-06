kaufDA launcht smarte Shoppingliste - und positioniert sich als Nr. 1 Einkaufsbegleiter der Zukunft

Berlin (ots) -- Ab Juni dürfen sich kaufDA-Nutzer:innen auf eine ganz neue digitaleShoppingliste freuen - für ein noch komfortableres und gemeinschaftlicheresEinkaufserlebnis.- Ein besonderes Highlight des Relaunchs: Die neue Shoppingliste ist jetztdirekt mit Millionen von aktuellen Angeboten verknüpft, die Nutzer:innen mitnur wenigen Klicks hinzufügen können. Damit verwandelt sich die Liste in einvernetztes Einkaufswerkzeug - intuitiv, individuell und immer up-to-date.- Die Neuerungen bieten sowohl Verbraucher:innen als auch dem Handel einenMehrwert.- Begleitet wird der Launch von einer aufmerksamkeitsstarken, humorvollenKampagne - zu sehen und zu hören auf Social Media, im Radio, in Printmedienund digitaler Außenwerbung.Wer kennt es nicht: Milch vergessen, Brot doppelt gekauft, chaotischeZettelwirtschaft. Damit ist jetzt Schluss. Mit über 14,4 Millionen aktivenNutzer:innen und einer der größten Handelsabdeckungen Deutschlands bringen dieApps kaufDA und MeinProspekt ab Juni eine grundlegend optimierte Shoppinglistean den Start - mit dem klaren Ziel, die kollaborativste, nutzerfreundlichste undattraktivste Einkaufsplanlösung Deutschlands zu bieten. Neue Funktionen machendie Liste zu einem digitalen Alltagshelfer für eine organisierte, stressfreieund flexible Einkaufsplanung.Zum Relaunch startet kaufDA mit folgenden neuen Funktionen für einen besserenAlltag:- Einkaufen im Team - Einkaufslisten lassen sich in Echtzeit teilen undgemeinsam bearbeiten - ideal für Paare, Familien oder WGs- Mehr Überblick - Nutzer:innen können mehrere Listen parallel führen, zumBeispiel für verschiedene Personengruppen oder Nutzungssituationen - etwaUrlaub oder Eltern - sowie für unterschiedliche Einkaufskategorien wieWocheneinkauf, Drogerie, Elektronik oder Haus & Garten.- Besser planen - Artikel lassen sich nun mit Stückzahlen oder Mengen versehen -für mehr Genauigkeit und weniger Missverständnisse- Weitere Funktionen folgen Schritt für Schritt.Vom simplen Merkzettel zum smarten EinkaufshelferSeit Anfang des Jahres wurde auf 100% Offers umgestellt. Das bedeutet alleWerbemittel der Händler können von den Nutzer:innen interaktiv genutzt werden.Darauf aufbauend begleitet die neue Shoppingliste den gesamten Einkaufsprozess:Produkte speichern, sortieren, bearbeiten und im Laden einfach abhaken - allesin einer App. Dabei werden aktuelle Angebote führender Händler automatischeingebunden. So wird aus der Liste ein vernetztes Tool für effiziente, digitaleEinkaufsplanung - ob für Einzelpersonen oder Teams.