Donald Trump will in den nächsten zwei Wochen neue Zölle verkünden - während Berichte von einem bevorstehenden Angriff von Israel auf den Iran den Ölpreis deutlich nach oben schießen lässt. Wird das die Vorlage für eine Korrektur der Aktienmärkte sein? Auffallend schon gestern, dass trotz vermeintlich guter Nachrichten - niedrigere Inflation sowie ein ganz toller "Deal" mit China, den Trump gestern behauptete - die Märkte letztlich sogar ins Minus gerutscht waren. A propos Trump: zwar steigen die Zoll-Einnahmen der USA deutlich, aber noch viel deutlicher steigen die Schulden der USA: alleine im Mai um 316 Milliarden Dollar, während die Zoll-Einnahmen im selben Monat von 22 Milliarden Dollar nicht einmal ein 7% dieses Defizits kompensieren. Beobachter erwarten, dass Israel noch in dieser Woche den Iran attackieren wird - der Ölpreis sieht nach einem Ausbruch aus..

Hinweise aus Video:

1. USA: Donald Trump kündigt neue Zölle in zwei Wochen an

2. Ölpreis steigt nach Iran-Drohung – Israel vor Militäroperation

Das Video "Israel vor Iran-Attacke? Trump-Zölle und US-Schulden!" sehen Sie hier..