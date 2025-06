Öffentlichkeit beurteilt weibliche CEOs kritischer als männliche Vorstandschefs (FOTO)

Frankfurt (ots) - · Auswertung von 20.000 Presseartikeln zeigt: Frauen in

Führungspositionen werden nach anderen Kriterien bewertet als Männer



· Weibliche CEOs stecken in Dilemma: zu ehrgeizig oder zu zögerlich





· Bei Männern steht fachliche Eignung im Vordergrund, bei Frauen diePersönlichkeitWeibliche CEOs werden in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich kritischerbeurteilt als ihre männlichen Kollegen. Zudem unterliegen sie unbewusstenVorurteilen und unterschiedlichen Maßstäben. Das zeigt eine neue Studie derPersonalberatung Russell Reynolds Associates (RRA). Frauen in Spitzenpositionenwerden demnach sehr viel häufiger als Männer dafür kritisiert, entweder "zuehrgeizig" oder aber "nicht ambitioniert genug" zu sein - sie sind gefangen indem Dilemma, es nicht richtig machen zu können.Die Studie basiert auf einer Auswertung von mehr als 20.000 Medienartikeln zuden rund 750 CEOs der größten börsennotierten Unternehmen Europas, den USA undGroßbritanniens, die in den Börsenindizes FTSE 100 (UK), S&P 500 (USA) undEuronext 100 (Europa) zusammengefasst sind. Die Artikel zitieren oder spiegelndie Einschätzungen von Analysten, Aktionären und Aufsichtsräten. Dabeioffenbaren sich deutliche Unterschiede in der medialen Darstellung undöffentlichen Wahrnehmung von Männern und Frauen in Führungspositionen.Ambition als StolpersteinMithilfe von Algorithmen wurde untersucht, mit welchen Attributen CEOs inMedienberichten beschrieben werden. Besonders auffällig: das Thema Ehrgeiz. Beiweiblichen CEOs wird Ehrgeiz um fast drei Viertel (73 Prozent) häufigerthematisiert als bei den männlichen Kollegen - allerdings meist negativ. Frauenin Top-Positionen befinden sich dabei in einer Zwickmühle. Sie werden doppelt sohäufig (+110%) wie ihre männlichen Kollegen als "zu ehrgeizig" beschrieben.Gleichzeitig wirft man ihnen aber genauso oft fehlende Ambitionen vor.Ein ähnliches Muster zeigt sich bei der Frage nach dem Selbstbewusstsein: Beikeinem einzigen weiblichen CEO wird das richtige Maß an Selbstvertrauendiagnostiziert. Stattdessen werden Frauen an der Spitze dreieinhalbmal (250%)häufiger als Männer als "nicht selbstbewusst genug" beschrieben, während Männerumgekehrt 25% häufiger als "übermäßig selbstbewusst" bezeichnet werden."Frauen können es einfach nicht richtig machen: sie sind entweder zu ehrgeizigoder zu passiv. Die Gesellschaft erwartet von weiblichen Führungskräften, aufeinem schmalen Grat zu balancieren: Kompetenz erfordert sichtbar gelebtenEhrgeiz, Beliebtheit hingegen oft die bewusste Zurückhaltung eigener Ambitionen.Kein Wunder, dass viele Frauen zögern, ihren Führungsanspruch überhaupt deutlich