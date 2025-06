Wer in Deutschland besonders oft den Job verliert

Berlin (ots) -



- Ledige Männer über 40 sind besonders häufig von Kündigungen betroffen

- Montage sind Kündigungstage - am häufigsten zum Monatsende

- Das Durchschnittsbruttogehalt bei einer Kündigung beträgt 3.887,97 Euro

- Gender Pay Gap zeigt sich auch bei Kündigungen deutlich



Kündigungen gehören nach wie vor zum Berufsalltag vieler Menschen - und treffen

häufiger bestimmte Gruppen, wie eine aktuelle Auswertung von 2500

Kündigungsdaten des Verbraucherrechtsportals Allright belegt. Gerade für ledige

Männer ab 40 kann das Arbeitsverhältnis schneller als gedacht enden. Auch

regionale Unterschiede sowie bestimmte Wochentage spielen bei einer Kündigung

eine größere Rolle, als oft vermutet. Laut Paul Krusenotto, Arbeitsrechtsexperte

bei Allright, kann eine Kündigung alle Berufsgruppen und Branchen treffen -

deshalb sollten Arbeitnehmer ihre Rechte kennen, um im Ernstfall ihre Kündigung

anzufechten und Kompensationsleistungen wie Abfindungen zu verhandeln.





Aufbereitet wurden die Daten im Kündigungsatlas der Allright Group(https://www.allright.de/arbeitsrecht/kuendigungsatlas/) .Ungleichheit bis zum Schluss: Gender Pay Gap zeigt sich auch beim JobverlustDie Lohnlücke bleibt ein zentrales Thema, auch in der Auswertung vonKündigungsdaten. Männer verdienen zum Zeitpunkt ihrer Kündigung durchschnittlich4.545,73 Euro brutto, während Frauen lediglich auf 3.230,22 Euro kommen - einUnterschied von mehr als 1.300 Euro im Monat. " Wenn Frauen in einerwirtschaftlich sensiblen Situation wie einer Kündigung deutlich wenigerverdienen als Männer, ist ein strukturelles Problem ersichtlich, das angegangenwerden muss" , betont Krusenotto. Die Auswertung zeigt deutlich: Der Gender PayGap ist nicht nur bei Einstiegsgehältern, sondern auch zum Zeitpunkt desVerlusts des Arbeitsplatzes nicht zu übersehen - für Frauen bedeutet das häufiggeringere Abfindungszahlung und Anspruch auf Arbeitslosengeld in geringererHöhe.Kündigungen am Anfang und Ende des Berufslebens keine SeltenheitIm Schnitt sind die gekündigten Arbeitnehmer 41 Jahre alt und rund viereinhalbJahre im Unternehmen beschäftigt - ein Alter und eine Betriebszugehörigkeit, dieeigentlich für Erfahrung und Stabilität stehen sollten. Kündigungenkonzentrieren sich aber nicht nur auf die Mitte des Berufslebens, auchBerufseinsteiger und ältere Arbeitnehmer sind betroffen. Jeweils in rund 6,2Prozent der Fälle. In 6,2 Prozent der Fälle erfolgt die Kündigung innerhalb derersten sechs Monate im Unternehmen. Doch auch für Beschäftigte ab 60 Jahren istder Arbeitsplatz nicht automatisch sicher: Ebenfalls 6,2 Prozent der Kündigungenbetreffen diese Altersgruppe. Die Zahlen legen nahe, dass sich Kündigungen am