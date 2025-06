Apple kritisiert EU-Forderungen für Zusammenspiel iPhone mit Konkurrenzgeräten

Ganz gute Gesamtübersicht, mit einigen leichten Ungenauigkeiten, etwa was Apple aktuell im app store bei developers anstrebt weiterhin einzunehmen, oder was Trump zu iPhones meint, etc., gleichwohl wird insgesamt der Ton getroffen, wichtig der Hinweis auf die Google-Problematik, die just an dem Tag im Google-Prozess neu auftauchte mit Cue, als hier der Epic-Zusammenhang eingestellt wurde, auf den man dann erst mal re-gepostet hat. Sehr anregender guter Beitrag, einstweilen gerade einmal durchgehört, eventuell sollte man Cue gleich mal bringen, obwohl natürlich ein Zug besteht gleich auf die diese Woche laufende WWDC einzugehen, in deren Einleitung von Tim et al. man sich natürlich am 09 June etwas eingeschaltet hat.Das geht an sich nur mit Rückgriff auf Mai-Notizen, mal schauen, yes, we got it:Einige Baustellen bei Apple zur Zeit: am 07.05. – abends vor dem Feiertag in Berlin am 08.05. – im Restaurant (Kroate:-) die story von Eddy Cue in einigen Ausführungen gelesen auf dem iPhone, > Apple manager bringt Alphabet zum Absturz mit Aussagen vor Gericht in Washington DC…hatte auch etwas Einfluss auf den Apple-Kurs. Also waren interessante Berichte den Abend, die einzelnen Zitate über Cue waren schon ein ziemlicher Hammer in dieser angenehmen Umgebung:-), man erinnert sich schon gerne an diesen Abend :-) The Verge bringt dann am Donnerstag (unserer Zeit) (Wed 07 May, later) den Gesamtablauf in Washington DC recht ausführlich und Cue wird etwas verständlicher.Cue will natürlich die Einnahmen von Apple über 20 Mrd. USD von Google retten für die Platzierung als Standartsuchmaschine in Safari. KI wird Googles Suchmonopol auch ohne eine Zerschlagung brechen, meinte Cue. Microsofts Bing oder DuckDuckGo werden Googles Dominanz im Suchbereich wahrscheinlich nicht brechen, – KI-Dienste hingegen durchaus.>> Cue kehrte in den Gerichtssaal in Washington, D.C. zurück, wo er zuletzt im September 2023 im Verfahren des Justizministeriums gegen Googles Suchmonopol ausgesagt hatte. Während des aktuellen Rechtsmittelverfahrens am Mittwoch sagte Cue, dass gut finanzierte Start-ups im Bereich der generativen KI seitdem so bedeutende Fortschritte gemacht hätten, dass sie dieses Monopol letztendlich brechen könnten – vielleicht sogar effektiver als das Gericht.After the 2023 trial, Judge Amit Mehta found that Google illegally monopolized the online search market, in part through agreements like the Safari deal. For the last two and a half weeks, Google and the DOJ have pitched Mehta on what he should (or shouldn’t) do to fix the problem. The DOJ says Google should be forced to share valuable search data with competitors and spin off its Chrome browser, while Google (which plans to appeal the earlier ruling) wants only restrictions on the deals Mehta deemed unfairly exclusionary. And rather than barring its Apple deal altogether, it would make Google give Apple more flexibility to sign additional default search agreements across its various devices or in private browsing mode.Cue argumentierte am Mittwoch, dass die von Mehta identifizierte kartellrechtliche Bedrohung durch die rasanten Fortschritte in der KI abnehme. Zum ersten Mal seit 22 Jahren, so Cue, verzeichnete Apple im vergangenen Monat einen Rückgang des Suchvolumens in seinem Safari-Browser – eine Nebenwirkung der Nutzer, die über KI-Chatbots nach mehr Informationen suchen. Das Justizministerium sieht das wenig überraschend anders. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die technologische Entwicklung schneller voranschreitet als die langsame Arbeit der Gerichte, doch die Regierung hält dieses Tempo für nicht hoch genug, um ein anhaltendes Marktproblem zu lösen.Apple hat hier viel zu verlieren – das Justizministerium gab zuvor bekannt, dass Apple jährlich 20 Milliarden Dollar an Zahlungen von Google erhält. Die von Google vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen könnten diese reduzieren, Apple aber auch neue Optionen eröffnen und einen Großteil seiner Einnahmen sichern. Das Justizministerium könnte diese Einnahmen hingegen komplett vernichten. Cue schien verblüfft, dass Apple bei einer angeblich gegen Google verhängten Strafe den Kürzeren ziehen könnte. Die Vorstellung, dass das Gericht Google für falsch befinden und es dann auf Kosten von Apple Geld sparen lassen könnte, „erscheint mir einfach verrückt“, sagte er.Google könne seine Top-Platzierung bei Safari kurzfristig sogar ohne einen Deal halten, sagte Cue. „Wir haben heute keine wirkliche Wahl“, sagte er. Selbst wenn Apple einen neuen Standardvertrag mit einem anderen Unternehmen abschließen könnte, sei Google immer noch der beste verfügbare Dienst für Kunden, sodass diese wahrscheinlich danach suchen würden – und Apple würde keinen Anteil erhalten. Cue sagte, er habe wegen der Aussicht, den Google-Deal zu verlieren, „viel Schlaf verloren“ und warnte, dies würde Apples Fähigkeit zur Entwicklung neuer Produkte beeinträchtigen.Cue sagte Mehta auch, er könne seiner Analyse, dass Apple aufgrund des Deals mit Google vom Aufbau einer eigenen Suchmaschine abgehalten werde, „nicht widersprechen“. Aber, fügte er hinzu, „wir können nicht alles machen“, und da Google wirklich gut in dem sei, was es tut, konzentriere sich Apple lieber auf Bereiche, in denen es einen einzigartigen Mehrwert bieten könne.KI könnte all dies letztendlich ändern, sagte Cue. Apple prüft bereits die Einführung von KI-Suchoptionen, ist sich aber bewusst, dass diese traditionelle Suchmaschinen noch nicht ersetzen können. „Bislang sind sie einfach nicht gut genug“, sagte er. < > Cue sagte, „gut genug“ könnte früher kommen als erwartet. Er sagte, es gebe „viel größeres Potenzial, weil es neue Marktteilnehmer gibt, die das Problem anders angehen“. Unternehmen, die auf großen Sprachmodellen (LLM) für KI basieren, hätten noch keinen ausreichend robusten Suchindex entwickelt, um Google zu ersetzen, sagte er, aber die Kombination eines LLM mit der Suche könnte es ihnen ermöglichen, bald einen kleineren Index effektiv zu nutzen.Obwohl er Googles Kampf um die Beibehaltung seiner Suchverträge unterstützt, schien er anzuerkennen, dass der Vorschlag des Justizministeriums, Googles Suchindex zu syndizieren, KI-Konkurrenten noch schneller auf den neuesten Stand bringen könnte.Cue warnte den Richter, dass die Technologiebranche nicht mit anderen Branchen vergleichbar sei und Giganten oft auch ohne gerichtliche Intervention untergehen. „Als ich ins Silicon Valley kam, existierten die besten oder erfolgreichsten Unternehmen heute entweder nicht mehr oder waren deutlich kleiner und weniger einflussreich“, sagte Cue und verwies auf Unternehmen wie HP, Sun Microsystems und Intel. Im Technologiebereich biete es möglicherweise nicht die gleichen Vorteile wie in anderen Märkten, ein etablierter Anbieter zu sein. „Wir sind kein Ölkonzern, wir sind keine Zahnpasta. Das sind Dinge, die ewig Bestand haben werden“, sagte er. „Vielleicht braucht man in zehn Jahren kein iPhone mehr.“ Nach fast vier Jahrzehnten bei Apple sieht Cue KI heute als „einen gewaltigen technologischen Wandel“.Putting himself in the judge’s shoes, Cue told Mehta, “we’re lucky, because honestly, if AI had not come about, I don’t know what you could do.” That’s because, he explained, “until there are truly competitive products, people will keep using the best one.”There’s “much greater potential because there are new entrants that are attacking the problem in a different way” <<