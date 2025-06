hohe Hitzebelastung in süddeutschen Städten

BERLIN (dpa-AFX) - Deutsche Städte sind nach einer Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) sehr unterschiedlich gut für sommerliche Hitze gerüstet. Für ihren "Hitzebetroffenheitsindex" hat die Organisation für 190 Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern erfasst, wo hohe Temperaturen, viel Beton und wenig Grün zusammenkommen.

In süddeutschen Städten ist die Hitzebelastung demnach besonders hoch. Mannheim, Ludwigshafen und Worms führen das Negativ-Ranking an. 88 bis 91 Prozent der Bevölkerung leben hier laut DUH in stark belasteten Gebieten. Am besten schneiden Hattingen, Gummersbach und Witten ab: Sie bieten relativ viel Grün und vergleichsweise wenig versiegelte Flächen.

Insgesamt stufte die Umwelthilfe 31 Städte in die Kategorie rot und damit als besonders belastet ein, darunter Frankfurt am Main und Magdeburg. 131 Städte liegen in der mittleren Kategorie gelb, unter anderem Köln, Berlin und München. 28 Städte landen in der besten Gruppe grün, darunter Hamburg./hrz/DP/jha