"Die Top-Hotels für den perfekten Relax-Urlaub"

Villach (ots) - In den holistischen Wellnessoasen können Sie Energie tanken, die

verspannten Muskeln bei einer Massage lockern und ganz tief durchatmen. Eine

Auszeit, die nachhaltig wirkt.



Wir stellen Ihnen heute zwölf Wellnesshotels vor, die ihre Gäste auf Leading

Spa-Niveau verwöhnen. Das bedeutet mindestens 4-Sterne-Superior-Niveau und

höchste Exklusivität. Die Hotels verstehen Wellness als ganzheitliches Konzept

vom Spa über die Treatments, den Service und die Gastfreundschaft bis hin zur

Kulinarik. Auf der Leading Spa Resorts-Website finden Sie noch mehr

Wellnessparadiese, doch die folgenden zwölf Resorts haben besonders attraktive

Sommerpakete für Sie geschnürt.





Sommerwellness in DeutschlandWenn Sie die Wahl zwischen einerseits der Wellnessoase Ihrer Träume mit frischerBergluft und unendlichem Weitblick und andererseits einem lauten, überlaufenenAdriastrand haben: Welches der folgenden Wellnessangebote wählen Sie dann?Im Wellness & Naturresort Reischlhof (https://www.reischlhof.de/?utm_source=presseaussendung_leading_spa&utm_medium=presseaussendung_leading_spa&utm_campaign=presseaussendung_leading_spa) in Bayern erleben Sie eine Auszeit, die weit überWellness hinausgeht. Es erwartet Sie ein Erholungskonzept, das zusammen mitdieFITMACHER entstanden ist und die neuesten Erkenntnisse aus der Spitzenmedizinsowie Biohacking-Technologien in die Treatments einfließen lässt. Longevity,Biohacking und Healthspan sind die Bausteine für Ihre Zellgesundheit, mentaleStärke und körperliche Regeneration. Nutzen Sie Ihre Sommerauszeit, um dienachhaltige Erholungswirkung von Longevity (https://www.reischlhof.de/longevity-wellness-hotel?utm_source=presseaussendung_leading_spa&utm_medium=presseaussendung_leading_spa&utm_campaign=presseaussendung_leading_spa_longevity) zu erleben -zum Beispiel mit der Sonntag-Donnerstag-Pauschale mit vier Übernachtungen ab ?911,- pro Person oder mit den Verwöhntagen im Reischlhof mit zwei Übernachtungenab ? 550,- pro Person. Jeweils inklusive: Reischlhof-¾-Verwöhnpension, Wellnessauf 5.000 m2 sowie ein vielseitiges Entspannungs- und Erlebnisprogramm.Der Sommer ist in Baden-Württemberg angekommen und taucht das Treschers - DasHotel am See (https://www.treschers.de/?utm_source=Leading_SPA&utm_medium=Leading_SPA&utm_campaign=Portaleintrag%20DE) ins schönste Licht. Mit dem See vor demFenster braucht man kein Meer mehr -schon gar nicht, wenn man in derWellnesslandschaft die Zeit vergisst und sich mit einer Massage etwas Gutes tut.