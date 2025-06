Mehr Gehalt oder weniger Stress? Oft eine Frage des Alters (FOTO)

Eschborn (ots) - Ein höheres Gehalt bedeutet oft mehr Verantwortung - und mehr

Belastung. Der aktuelle Pulse Survey des Randstad Arbeitsbarometers 2025 zeigt:

Beschäftigte in Deutschland sind eher bereit, für einen höheren Verdienst mehr

Stress in Kauf zu nehmen als Arbeitnehmende in anderen Ländern. Gleichzeitig

bleibt das Gehalt ein wichtiger Bestandteil der Mitarbeiterbindung. Die

Ergebnisse im Überblick:



- Nur 50 % der Beschäftigten in Deutschland würden weniger Stress einem höheren

Gehalt vorziehen - im internationalen Durchschnitt sind es 60 %.

- Ein Drittel der deutschen Befragten (35 %) hat sich bereits beim Jobwechsel

für weniger Stress und zugleich weniger Gehalt entschieden (international: 40

%).

- 67 % würden ihrem Arbeitgeber treu bleiben, wenn sie eine jährliche

Gehaltserhöhung mindestens in Höhe der Inflation erhalten. Weltweit sagen das

sogar 74 %.









"Gehalt motiviert - aber nur, wenn der Stress nicht überhand nimmt", sagt Verena

Menne, Director Group HR bei Randstad Deutschland. Dies gilt besonders für die

jüngeren Generationen: Bei der Generation Z hat knapp die Hälfte (49 %) bereits

ein höheres Gehalt für weniger Stress durch einen Jobwechsel getauscht - bei den

Millennials sind es 36 %, bei der Gen X 29 %, bei den Babyboomern allerdings nur

19 %.



"Gerade die junge Generation stellt psychische Belastung im Job nicht mehr

hinten an - sie zieht im Zweifel die Reißleine, auch wenn es finanziell weh tut.

Diese Haltung ist in Deutschland besonders ausgeprägt", sagt Verena Menne. "Für

Unternehmen heißt das: Wer Talente halten will, muss Arbeitsbedingungen

schaffen, die nicht nur leistungsfördernd, sondern auch gesundheitsfördernd

sind." Im internationalen Vergleich sind die Zahlen zwischen den Generationen

deutlich ausgeglichener - 44 % der Generation Z und 34 % der Boomer etwa haben

bereits einen Jobwechsel wegen Stress vollzogen.



Gehalt bleibt wichtiger Faktor der Mitarbeiterbindung



Dennoch ist eine Mehrheit aller Generationen bereit, ihre Stellen zu behalten,

wenn sie besser verdienen. 59 % der Generation Z, 67 % der Millennials, 74 % der

Gen X und 70 % der Baby Boomer in Deutschland geben an, dass eine jährliche

Gehaltserhöhung mindestens in Höhe der Inflation sie motivieren würde, ihrem

aktuellen Arbeitgeber treu zu bleiben.



"In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit schauen Beschäftigte genau hin:

Gehaltserhöhungen, die nicht einmal die Inflation ausgleichen, werden schnell

als mangelnde Wertschätzung empfunden. Wer Fachkräfte binden will, muss beides

bieten - finanzielle Sicherheit und eine Unternehmenskultur, die Leistung

anerkennt, ohne die Gesundheit zu gefährden", so Verena Menne. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Gen Z eher bereit, für weniger Stress den Job zu wechseln"Gehalt motiviert - aber nur, wenn der Stress nicht überhand nimmt", sagt VerenaMenne, Director Group HR bei Randstad Deutschland. Dies gilt besonders für diejüngeren Generationen: Bei der Generation Z hat knapp die Hälfte (49 %) bereitsein höheres Gehalt für weniger Stress durch einen Jobwechsel getauscht - bei denMillennials sind es 36 %, bei der Gen X 29 %, bei den Babyboomern allerdings nur19 %."Gerade die junge Generation stellt psychische Belastung im Job nicht mehrhinten an - sie zieht im Zweifel die Reißleine, auch wenn es finanziell weh tut.Diese Haltung ist in Deutschland besonders ausgeprägt", sagt Verena Menne. "FürUnternehmen heißt das: Wer Talente halten will, muss Arbeitsbedingungenschaffen, die nicht nur leistungsfördernd, sondern auch gesundheitsförderndsind." Im internationalen Vergleich sind die Zahlen zwischen den Generationendeutlich ausgeglichener - 44 % der Generation Z und 34 % der Boomer etwa habenbereits einen Jobwechsel wegen Stress vollzogen.Gehalt bleibt wichtiger Faktor der MitarbeiterbindungDennoch ist eine Mehrheit aller Generationen bereit, ihre Stellen zu behalten,wenn sie besser verdienen. 59 % der Generation Z, 67 % der Millennials, 74 % derGen X und 70 % der Baby Boomer in Deutschland geben an, dass eine jährlicheGehaltserhöhung mindestens in Höhe der Inflation sie motivieren würde, ihremaktuellen Arbeitgeber treu zu bleiben."In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit schauen Beschäftigte genau hin:Gehaltserhöhungen, die nicht einmal die Inflation ausgleichen, werden schnellals mangelnde Wertschätzung empfunden. Wer Fachkräfte binden will, muss beidesbieten - finanzielle Sicherheit und eine Unternehmenskultur, die Leistunganerkennt, ohne die Gesundheit zu gefährden", so Verena Menne.