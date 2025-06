3 starke Marktführer mit Erholungspotenzial & bis zu 3,44 % Dividende

Aktienkurse hingegen können kurzfristig sehr stark davon abweichen, kehren langfristig aber immer wieder zu ihm zurück, was sich Value-Investoren wie Warren Buffett zunutze machen.

Marktführer bieten zudem Sicherheitsvorteile, weil sich ihre Kurse nach einer Krise häufig erholen. Aktuell erfüllen folgende Aktien diese Voraussetzungen:

1. Nike

Nike-Wertpapiere haben seit Ende 2021 bereits mehr als 64 Prozent an Wert verloren (11.06.2025).

Im gleichen Zeitraum ist der Gewinn jedoch nur um 26,6 Prozent gesunken, dem die Aktie folgte. Hier sind die Marktübertreibungen gut ersichtlich: Während das Wertpapier bei einer positiven Entwicklung deutlich stärker als die Erträge zulegte, fiel es bei schlechten Nachrichten ebenfalls um ein Vielfaches.

Dieser Umstand hat zu einer deutlich günstigeren Bewertung geführt, sodass die Aktie heute nur noch zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 1,94 notiert, während es im November 2021 noch bei 5,79 lag. Nike zahlt zudem eine Dividende von 2,58 Prozent (11.06.2025).

Die Gründe für den Kursrückgang sind weniger in den neuen US-Zöllen zu finden. So hat Amerika nach Donald Trumps Aussagen wenig Interesse am Aufbau einer Textilproduktion. Nike leidet vielmehr weiterhin unter den Folgen der vorherigen Coronakrise und der darauffolgenden hohen Inflation, wodurch die Vorräte stiegen.

Einzelne Analysten rechnen aufgrund des Managementwechsels jetzt bis 2027 wieder mit einer Margen- und Gewinnerholung.

2. Barry Callebaut

Dieses Schweizer Unternehmen ist Weltmarktführer für Schokolade und Kakaopulver.

Barry Callebaut beliefert sowohl Industriekunden als auch professionelle Anwender wie Chocolatiers, Konditoren und Bäcker. Zum Produktportfolio zählen Schokolade, Kakaopulver, Füllungen, Überzüge, Kakaofrucht, Nüsse, Dekore, Farbstoffe sowie Getränke wie Schokoladendrinks und Cappuccinos. Darüber hinaus bietet Barry Callebaut auch Produkte für Verkaufsautomaten an.

Während der Umsatz stetig steigt, ist der Gewinn infolge des Kakaopreis-Schocks aufgrund von Ernteausfällen stärker eingebrochen. Dem folgte die Aktie, die nun zu KUV 0,36 statt zuvor 1,77 (im Januar 2021) und zu einer Dividendenrendite von 3,44 Prozent (11.06.2025) notiert.

Mit seinem BC-Next-Level-Programm will Barry Callebaut die Kosten senken und weitere Anpassungen vornehmen, die den Überschuss stärken. Darüber hinaus könnte eine bessere Kakaoernte zusätzlich einen außergewöhnlich hohen Gewinn ermöglichen.

3. Eurofins Scientific

Eurofins Scientific ist ein weltweit führender Anbieter von analytischen Test- und Labordienstleistungen.

Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Services in Bereichen wie Umwelt-, Lebensmittel-, Pharma- und Produktanalytik sowie klinischer Diagnostik. Zu den Schwerpunkten gehören unter anderem Wasser-, Luft-, Boden-, Abfall-, Mikroplastik- und Radioaktivitätstests sowie Lebensmittelsicherheitsprüfungen.

Während der Umsatz in den letzten Jahren weiter gestiegen ist, brach der Gewinn nach der Sonderkonjunktur Coronapandemie zwischen 2021 und 2024 um 48,1 Prozent ein. Auch hier ist die Bewertung deutlich zurückgekommen.

Mittlerweile haben sich die Ergebnisse stabilisiert, während die langfristigen Aussichten positiv bleiben.

Fazit: unterbewertete Marktführer

Auch wenn es an der Börse nie eine Garantie gibt und die Zukunft immer unsicher ist, haben Nike, Barry Callebaut und Eurofins Scientific in den kommenden Jahren gute Chancen auf eine Ertrags- und damit Kurserholung.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion