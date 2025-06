Boeing - Aktie zeigt Schwäche - 12.06.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Boeing-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +30,73 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Boeing Aktie damit um -0,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +10,72 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,64 % geändert.

Boeing Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,22 % 1 Monat +6,49 % 3 Monate +30,73 % 1 Jahr +7,42 %

Informationen zur Boeing Aktie

Es gibt 754 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 129,69 Mrd.EUR wert.

In Indien ist ein Passagierflugzeug der Air India kurz nach dem Abflug abgestürzt. Das bestätigte das Ministerium für zivile Luftfahrt. Medienberichten zufolge waren mehr als 240 Menschen an Bord. Offizielle Angaben über Verletzte und Todesopfer …

Boeing Aktie jetzt kaufen?

Ob die Boeing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boeing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.