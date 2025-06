Fünf Tierseuchen zeitgleich in Deutschland

Wiesbaden (ots) - Rund 96 Millionen Euro Schaden sind Kunden der Vereinigte

Tierversicherung im Jahr 2024 entstanden - überwiegend durch Tierseuchen. Am

stärksten hat sich dabei die Blauzungenkrankheit auf den Höfen ausgewirkt.



"Tierseuchen sind die größte Bedrohung für Landwirte", sagt Carsten Reimer,

Agrarexperte der Vereinigten Tierversicherung (VTV). Das hat sich im Jahr 2024

besonders heftig gezeigt. Mit Schäden in Höhe von 96 Millionen Euro war es das

teuerste Jahr in der Geschichte der Vereinigte Tierversicherung. Zum Vergleich:

2023 haben sich die Schäden von VTV-Kunden auf insgesamt 73 Millionen summiert.

Der Spezialversicherer VTV ist Marktführer in Sachen Tierversicherung und mit

150 Jahren das älteste Unternehmen in der R+V Gruppe.





Am stärksten hat 2024 mit 30 Millionen Euro die Blauzungenkrankheit zu Buche

geschlagen. Die Seuche hatte sich vergangenes Jahr geradezu explosionsartig

unter Rindern, Schafen und Ziegen ausgebreitet. Betroffen waren vor allem die

Wiederkäuer-Bestände in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz

und Hessen. "Viele Tiere sind inzwischen immun - entweder, weil sie die Seuche

bereits hatten oder weil sie geimpft wurden. Deshalb erwarten wir für dieses

Jahr wesentlich weniger Krankheitsausbrüche", erklärt Reimer. Er rechnet noch

mit vermehrten Ausbrüchen in den südlichen und östlichen Bundesländern. Eine

staatliche Entschädigung für betroffene Höfe gibt es nicht. Rinderhalter können

sich mit einer R+V-Ertragsschadenversicherung vor den finanziellen Folgen der

Blauzungenkrankheit schützen.



Auch für 2025 verzeichnet die VTV einen traurigen Rekord: "Afrikanische

Schweinepest, Maul- und Klauenseuche, Blauzungenkrankheit, Vogelgrippe, Bovine

Herpesvirus - diese fünf Tierseuchen sind erstmals zeitgleich in Deutschland

aufgetreten", sagt der Agrarexperte Reimer. Und die Risikolage verändert sich

ständig: So ist die Blauzungenkrankheit 2006 erstmals in Mitteleuropa

aufgetreten, die Afrikanische Schweinepest wurde 2020 zum ersten Mal in

Deutschland nachgewiesen. "Steigende Temperaturen begünstigen die Übertragung

dieser Seuchen", berichtet Reimer. Auch die Globalisierung und der weltweite

Export führen beim Ausbruch von Tierseuchen zu großen Herausforderungen für die

Landwirtschaft. "Bei der Maul- und Klauenseuche gilt beispielsweise ein striktes

Exportverbot. Für die Landwirte brechen damit wichtige Absatzmärkte weg."



150 Jahre Vereinigte Tierversicherung



Gegründet wurde die Vereinigte Tierversicherung vor 150 Jahren in Köln, sie ist

das älteste Versicherungsunternehmen der R+V Gruppe. Heute ist die VTV der

Marktführer in Sachen landwirtschaftliche Tierversicherung: Jede dritte

Milchkuh, jedes 20. Pferd und jeder vierte Quadratmeter auf den Feldern steht in

Deutschland unter dem Schutz der VTV. Bundesweit vertrauen mehr als 170.000

Kunden der VTV. Die Vereinigte Tierversicherung bietet den Landwirten

finanziellen Schutz. Außerdem beraten die VTV-Experten zur Prävention. "Im

günstigsten Fall hatte der Landwirt noch nie mit einer Tierseuche zu tun. Für

unsere Spezialisten handelt es sich hierbei dagegen um Routinethemen", erklärt

Reimer. Aufgrund ihrer umfangreichen Erfahrung können sie wichtige Empfehlungen

zur schnellen und nachhaltigen Begrenzung der Folgen von Seuchen geben. Dabei

liegt der Schwerpunkt der VTV heute auf der Absicherung von Rindern, Schweinen

und Geflügel.



