Warum die Immobilie eine gute Altersvorsorge ist (FOTO)

Unabhängigkeit und mietfreies Wohnen im AlterEine selbst genutzte Immobilie ist die einzige Form der Altersvorsorge, derenVorteile sich bereits lange vor dem Ruhestand nutzen lassen: Wer im eigenenZuhause lebt, braucht sich ab dem Tag des Einzugs keine Gedanken mehr überMieterhöhungen oder Kündigung zu machen. Außerdem können Eigentümerinnen undEigentümer ihr Heim so gestalten, wie sie möchten und beliebig umbauen, ohneeinen Vermieter um Erlaubnis fragen zu müssen.Für besondere finanzielle Sicherheit sorgen die eigenen vier Wände mit demRentenbeginn: Während bei Mieterhaushalten dann die Wohnkostenbelastung aufgrundder geringeren Einnahmen steigt, profitieren Eigentümerinnen und Eigentümer beieiner schuldenfreien eigenen Immobilie vom mietfreien Wohnen. Damit haben siemehrere hundert Euro monatlich mehr zur Verfügung. Wichtig dabei: DieFinanzierung sollte so geplant werden, dass die Immobilie bis zum Ruhestandweitgehend abbezahlt ist. Dabei können zum Beispiel Erbschaften, Bonuszahlungendes Arbeitgebers oder die Auszahlung einer Versicherungssumme helfen.Auch die Wertentwicklung spreche für das "Betongold", betontLBS-Immobilienexperte Martin Englert: "In den vergangenen zwanzig Jahren sinddie Immobilienpreise auf lange Sicht immer weiter gestiegen. Natürlich spielendie Lage und eineregelmäßige Instandhaltung - etwa im Hinblick auf denenergetischen Zustand - bei der Wertentwicklung immer eine wichtige Rolle."Unter dem Strich bauen Wohneigentümer ein deutlich höheres Vermögen auf alsvergleichbare Mieterhaushalte. Das hat das Forschungsinstitut empirica mit Datendes Statistischen Bundesamtes nachgewiesen. Demnach verfügen Wohneigentümer kurzvor dem Ruhestand über ein gut fünfmal so hohes Vermögen wie Mieterinnen undMieter in derselben Einkommensgruppe.Wichtig für später: Barrierefreiheit und Instandhaltung mitdenkenEine Immobilie sollte mit Blick auf das eigene Alter möglichst langeuneingeschränkt nutzbar sein. Daher empfiehlt es sich, schon beim Hausbau einealtersgerechte, barrierefreie Bauweise zu berücksichtigen. Wer einen Altbauerwirbt oder besitzt, kann auch später durch Umbaumaßnahmen Barrierenbeseitigen. Hierfür gibt es finanzielle Unterstützung zum Beispiel von derPflegekasse oder durch Förderprogramme der KfW und der Bundesländer.Für notwendige Reparaturen an den eigenen vier Wänden sollten Eigenheimbesitzerfrühzeitig Rücklagen bilden. Wer Instandhaltungsarbeiten aufschiebt, riskierteinen Sanierungsstau und damit nicht nur mangelnden Wohnkomfort, sondernmitunter hohe Folgekosten. Besser ist es, im Voraus ein finanzielles Polster füranstehende Maßnahmen aufzubauen: Bei einem Neubau empfehlt es sich, einen Europro Quadratmeter und Monat beispielsweise auf einem Bausparvertragzurückzulegen, bei älteren Immobilien zwei bis drei Euro.Die vermietete Immobilie - zusätzliche Einnahmen im AlterEin Haus oder eine Wohnung zu kaufen und dann zu vermieten, kann ebenfalls einegute Möglichkeit sein, um die Rente aufzubessern. Denn das bringt festemonatliche Einkünfte.Für Vermieterinnen und Vermieter gibt es zudem verschiedene Möglichkeiten, ihreAusgaben von der Steuer abzusetzen. Zum Beispiel kann der Kaufpreis gestaffeltgeltend gemacht werden, ebenso die Kosten für die Suche nach einem neuen Mieteroder für die Verwaltung. Auf der anderen Seite müssen Vermieter neben Geld auchZeit und Nerven investieren - etwa für die Erstellung der Verträge undNebenkostenabrechnungen sowie für Wartungsarbeiten."Als erste Orientierung, ob sich die Investition in ein Mietobjekt lohnt, dientder Kaufpreisfaktor. Er drückt aus, nach wie vielen Jahren die Kaltmiete denKaufpreis deckt. Erfahrungsgemäß sollte der Faktor 25 nicht überschrittenwerden", so Englert.