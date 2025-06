Deutsche Telekom mit ganz schwachen Kursmustern

Langsam verabschiedet sich der Aktienmarkt in seine wohlverdiente Sommerpause, so auch das Wertpapier der Deutschen Telekom. Aktuell notiert der Wert bei 31,80 Euro und damit unmittelbar auf einem seit Mai 2024 bestehenden Aufwärtstrend. Die äußerst schwachen Kursmuster der letzten Tage lassen einen Trendbruch erahnen, dies würde mit einer mehrwöchigen Konsolidierung einhergehen und könnte noch einmal einen Test der Jahrestiefs auslösen. Eine schöne Gelegenheit, mal an fallenden Kursen zu partizipieren.

Eine Frage der Zeit