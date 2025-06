Kissigs Portfoliocheck: KKR führt auch Steve Mandel zum Schotter

Steve Mandel pflegt einen aktiven und. Imlag seine Turnoverrate mit 18 % erneut sehr hoch und auf dem Niveau des Vorquartals. Unter den nur noch 24 Werten in seinem Portfolio finden sich vier Neuaufnahmen. Eine Reihe von Positionen wurden glattgestellt. Dazu gehören u.a.und. Mehr als halbiert wurde zudem der Bestand am Zigarettengiganten. Frisch eingestiegen ist Lone Pine im Gegenzug beiund, die momentan unter Donald Trumps Feldzug gegen Chinas Chip-Ambitionen leiden.Der Wert von Lone Pines Portfolio ging in diesem Quartal von 13,47 auf 11,58 Mrd. USD zurück – auch weil die Verkäufe die Käufe überwiegten. Technologiewerte dominieren weiterhin mit einem Anteil von 33 % vor zyklischen Konsumwerten, die von 16 % auf 25,5 % zulegen konnten, und den drittplatzierten Finanzwerten mit 16,7 %. Es folgen die um ein Drittel geschrumpften Komminkationsdienste mit 8,8 % vor Versorgern mit 6,6 %, die ein weiteres Viertel ihrer Gewichtung eingebüßt haben. Zuletzt schließen sich defensive Konsumwerte mit 4,1 % vor Gesundheitsunternehmen mit 3,9 % an, während Industriewerte vollständig aussortiert wurden.