Brent Öl vor Neubewertung. Ölpreis könnte rasant durchstarten, wenn

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Im Vergleich zur letzten Kommentierung zu Brent Öl an dieser Stelle hat sich das Chartbild des Ölpreises leicht aufgehellt, nachdem es ihm gelang, den Widerstand von 66,8 US-Dollar zu überwinden. Das wiederum öffnete Brent Öl die Tür in Richtung der zentralen Widerstandszone um 68,5 US-Dollar / 70 US-Dollar. Zwar gelang es Brent Öl bislang nicht, die 70 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, doch der Druck im Kessel steigt. Ein Ausbruch könnte jederzeit bevorstehen. Aber noch ist es nicht soweit. Der untere Chart verdeutlicht die eminent spannende Konstellation bei Brent Öl.

Was treibt Brent Öl in diesen Tagen an?

Die aktuelle Angebotssituation (Stichwort OPEC+ dreht Ölhahn auf) tritt mit Blick auf die vermeintliche Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China und mit Blick auf die Geopolitik offenkundig vorrübergehend in den Hintergrund. Die Bewertung des zwischen den USA und China erzielten Rahmenvertrags ist schwierig. An den Finanzmärkten sickerte die Erkenntnis nach anfänglichem Optimismus durch. Wie belastbar das Ganze ist, bleibt daher abzuwarten.

Der in der aktuellen Situation womöglich wichtigere Aspekt ist die Geopolitik. Die Situation im Nahen Osten droht zu eskalieren. Das Atomabkommen mit dem Iran scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Die Nachricht, dass die USA wohl (diplomatisches) Personal aus der Region abziehen, befeuert die Befürchtungen, dass es dort bald wieder knallen könnte. Und bekanntlich reagiert Brent Öl besonders sensibel auf derartige Entwicklungen.

Ein Blick auf die aktuellen US-Daten

Schauen wir uns die Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 06. Juni im Detail an. Im aktuellen Berichtszeitraum fielen die US-Rohöllagerbestände um 3,6 Mio. Barrel auf 432,4 Mio. Barrel. Die US-Ölförderung strotzt hingegen weiterhin vor Kraft. Die EIA gab die Fördermenge für die Woche zum 06. Juni mit 13,428 Mio. bpd an. Zum Vergleich. Für die Woche zum 30. Mai wurde eine Ölproduktion in Höhe von 13,408 Mio. bpd veröffentlicht. Damit liegt das aktuelle Niveau nur wenig unter dem bisherigen Rekord. Dieser datiert aus der Woche zum 06. Dezember 2024. Damals vermeldete die EIA eine Produktion in Höhe von 13,631 Mio. bpd.

Zusammengefasst - Ölpreis könnte rasant durchstarten, wenn

Aus charttechnischer Sicht steht es Spitz auf Knopf. Das bislang an dieser Stelle präferierte Abverkaufsszenario würde bei einem nachhaltigen Ausbruch von Brent Öl über die 70 US-Dollar gehörig ins Wanken kommen. Allerdings ist es dem Ölpreis bislang noch nicht gelungen, die Tür in Richtung 75 US-Dollar aufzustoßen. Zudem besteht gerade im Hinblick auf einen geopolitisch motivierten Preisanstieg das Risiko eines Fehlausbruchs, einer Bullenfalle. Die Situation ist so oder so von enormer Spannung geprägt. Das Abverkaufsszenario in Richtung 51 US-Dollar und darunter ist vor dem Hintergrund der aktuellen Angebots-Nachfrage-Relation noch nicht ad acta zu legen. Die nächsten Tage könnten jedoch eine Entscheidung darüber bringen. Dass die Aktien der großen Ölkonzerne, wie BP, Shell, Exxon Mobil oder auch Chevron ihre Kursschwäche noch nicht ablegen konnten, könnte ein Indiz dafür sein, dass sowohl Brent Öl als auch WTI Oil kein nachhaltiger Anstieg zugetraut wird.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

