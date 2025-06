NurExone überzeugt mit Q1-Ergebnissen und erreichten Meilensteinen

Das an der TSX Venture Exchange und in Frankfurt notierte Unternehmen NurExone Biologic Inc hat sich mit seiner erfolgreichen Exosomenforschung die Behandlung bisher unheilbarer Krankheiten und Verletzungen des Nervensystems zum Ziel gesetzt. Dass diese Ausrichtung stimmig ist, belegen die Finanzergebnisse für das am 31. März 2025¹ endende erste Quartal sowie die erreichten Meilensteine in diesem Zeitraum.

Erreichte Meilensteine in Forschung und strategischer Ausrichtung

Aus wissenschaftlicher Sicht hat NurExone in den letzten Monaten sehr zufriedenstellende Ergebnisse erzielt, denn die minimalinvasive Verabreichung des Exosom-basierten Medikaments ExoPTEN hat bei drei Indikationen zu einer funktionellen Wiederherstellung geführt: Verletzungen des Rückenmarks, des Sehnervs und des Gesichtsnervs.

Präklinische Daten zur Regeneration des Sehnervs und zur Reparatur des Gesichtsnervs präsentierte NurExone beispielsweise auf renommierten Konferenzen wie der ARVO 2025 (Association for Research in Vision and Ophthalmology)².

Diese Forschungsfortschritte gehen mit strategisch sinnvollen Maßnahmen einher. So gründete NurExone beispielsweise Exo-Top Inc., eine unabhängige US-Tochtergesellschaft für die Herstellung und Vermarktung von Exosomen. Die neue Einheit soll die kommerzielle Expansion beschleunigen und die Produktions- und Vertriebsaktivitäten des Unternehmens auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt stärken.

Fortschritte dieser Größenordnung stoßen auch bei Investoren auf zunehmendes Interesse, weshalb NurExone im Februar 2025 als einziges Biotech-Unternehmen in den renommierten TSX Venture 50 aufgenommen wurde.

Finanzzahlen: Frisches Kapital für die Forschung

NurExone erzielte auch bedeutende finanzielle Fortschritte: Im ersten Quartal sicherte sich das Biotech-Unternehmen durch eine Privatplatzierung und die Ausübung von Optionsscheinen rund 1,35 Millionen CAD. Im April wurden durch eine neue Platzierung weitere 2,3 Millionen CAD aufgenommen. Dieses frische Kapital wird in erster Linie für das ExoPTEN-Programm verwendet, das 2026 in die erste klinische Phase eintreten soll. Dementsprechend stiegen die Forschungs- und Entwicklungskosten gegenüber dem Vorjahr auf 0,62 Millionen US-Dollar, was hauptsächlich auf höhere Materialkosten und aktienbasierte Vergütungen zurückzuführen ist. Auch die Verwaltungskosten stiegen auf 1,08 Millionen US-Dollar. Insgesamt belief sich der Nettoverlust im ersten Quartal auf 1,68 Millionen US-Dollar, gegenüber 0,92 Millionen US-Dollar im Vorjahr.