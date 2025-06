BioNTech schluckt CureVac – Aktie explodiert um über 30 Prozent!

BioNTech will den deutschen mRNA-Pionier CureVac übernehmen. Das Mainzer Biotech-Unternehmen kündigte am Donnerstag an, ein öffentliches Umtauschangebot für alle CureVac-Aktien vorzulegen. Der Kaufpreis liegt bei rund 1,25 Milliarden US-Dollar – bezahlt in BioNTech-Aktien. Pro CureVac-Aktie werden laut Mitteilung etwa 5,46 US-Dollar in Form von ADS (American Depositary Shares) geboten. Die Transaktion soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Ziel ist es, mit dem ehemaligen COVID-Impfstoff-Rivalen künftig gemeinsam an personalisierten Krebstherapien zu arbeiten. "Diese Transaktion ist für uns ein weiterer Baustein in BioNTechs Onkologie-Strategie und eine Investition in die Zukunft der Krebsmedizin", sagte BioNTech-Mitgründer Ugur Sahin. CureVac war während der Pandemie an einem eigenen Impfstoff gescheitert und musste zuletzt Stellen streichen.

Mit dem Zusammenschluss will BioNTech weiteres Know-how im Bereich mRNA nutzen. Beide Firmen sind an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet. CureVac-Aktionäre sollen künftig zwischen vier und sechs Prozent an BioNTech halten. Unterstützung kommt dabei von Großaktionären wie der Biotech-Holding Dievini von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp. Auch die Bundesregierung signalisiert Zustimmung: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die 13,32 Prozent an CureVac hält, soll die Übernahme unterstützen.

BioNTech betont, der Standort Tübingen solle als Forschungs- und Entwicklungszentrum erhalten bleiben. CureVac-CEO Alexander Zehnder sprach von einem "Zusammenbringen zweier Perspektiven unter einem Dach".

Parallel zur geplanten Übernahme treibt BioNTech auch andere Projekte voran: Mit dem US-Pharmariesen Bristol Myers Squibb wurde kürzlich ein milliardenschwerer Kooperationsvertrag unterzeichnet – es geht um den Krebswirkstoffkandidaten BNT327. Allein für die Anfangsphase fließen 3,5 Milliarden US-Dollar. Bei Erreichen bestimmter Meilensteine sind weitere bis zu 7,6 Milliarden US-Dollar möglich.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion