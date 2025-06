Deutscher Pharmadeal - Biontech greift nach Curevac

Antipol schrieb 28.05.25, 02:25

Ich würde sagen, Unternehmen wären dann nicht davon betroffen, wenn sie das jeweilige Medikament ausschließlich in den USA verkaufen würden. Und ich behaupte jetzt mal, dass von den großen Pharmaunternehmen nahezu kein einziges patentgeschütztes Medikament ausschließlich in den USA verkauft wird. Ansonsten würde man viel Umsatz liegen lassen. Ganz davon abgesehen, dass es dafür auch eine Nachfrage außerhalb der USA gibt, weil auch der Rest der Welt die neuesten Medikamente haben möchte.



Das Problem ist, dass die Situation schwierig zu durchschauen ist, weil recht viele Optionen möglich sind - mit völlig unterschiedlichen Ausgängen. Man muss da aufpassen, dass man nicht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Deshalb würde ich es auf das Wesentliche reduzieren.



Thema Preise der patentgeschützten Medikamente in den USA:



- Die Gewinnmargen dort waren und sind sehr hoch, weshalb der politische und gesellschaftliche Wille zur Reduktion der Preise vorhanden ist und auf die Pharmakonzerne kaum Rücksicht genommen werden dürfte. Man muss sich klar machen, dass das dort schon seit Jahren ein riesiges Thema ist. Nur weil wir das aus Deutschland nicht kennen, sollten wir nicht darüber hinweg sehen.



- Als Ausgleich für etwaige höhere Preise in den USA sehe ich kaum die Möglichkeit höhere Preise in Europa, Asien usw. durchzusetzen. Wo soll das Geld herkommen? Die Staaten haben keine Resourcen dafür. Insbesondere für das Gesundheitssystem nicht. Notfalls werden die Staaten die Pharmakonzerne erpressen, so wie man es auch schon mit allen anderen Branchen gemacht hat, die der Politik ein Dorn im Auge waren. Die Politik sitzt hier nun einmal am längeren Hebel.



- Unternehmen mit hohem USA-Anteil sind besonderes belastet. Und da es keinen einzigen großen Pharmakonzern gibt, dessen USA-Anteil am Gesamtumsatz deutlich unter 50 % liegt, sind auch alle betroffen. Die verdienen alle vor allem in USA ihr Geld. Dementsprechend sind die Auswirkungen bei einem Schwächeln des US-Marktes auch besonders schwerwiegend.



Thema Pharmazölle:



- Wenn sie kommen, werden vor allem die Unternehmen belastet, die außerhalb der USA produzieren. Und wenn sie dann noch besonders viel Umsatz in den USA machen, dann wird es eben sehr schwierig.



- Selbst wenn sie die Produktion in die USA verlagern um die Zölle zu umgehen, werden gigantische Investitionen dafür nötig sein.



Fazit: Man bräuchte eine Glaskugel. Ich glaube einfach, dass die goldene Zeit der Pharmakonzerne vorbei ist. Sollte gar nichts von beiden Szenarien kommen, sind die aktuellen Kurse äußerst günstig. Ansonsten kann das sehr übel werden. Und ich habe einfach keine Lust mehr auf unkalkulierbare Aktien. Das endet meistens büse.