Viele Tote bei Flugzeugkatastrophe in Indien befürchtet

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien mit 242 Menschen an Bord werden viele Tote befürchtet. Die Fluggesellschaft Air India teilte auf der Plattform X mit, dass Verletzte in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Bilder sowie nicht verifizierte Videos vermitteln teils verheerende Eindrücke von der Unglücksstelle. Das Flugzeug soll in ein Gebäude gestürzt sein.

Der Flug AI171, eine Boeing des Modells 787 Dreamliner, sollte von Ahmedabad im indischen Bundesstaat Gujarat nach London-Gatwick fliegen und am Abend in England ankommen. Der Absturz erfolgte nur Sekunden nach dem Start. An Bord waren Angaben der Fluggesellschaft zufolge Staatsbürger aus Indien, Großbritannien, Kanada und Portugal. Für den Flug waren zwölf Crewmitglieder eingeteilt. Der Kurs der Boeing-Aktien sank vorbörslich um mehr als acht Prozent.