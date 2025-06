Biontech kündigt Übernahme von Curevac an

Artikel14 schrieb 06.06.25, 14:07

[12] Welche primären Zielgruppen können wir uns vorstellen?

{Danke für die Antwort und den Vorschlag}

Ja, gemäß Plan werden die üblichen "Influencer-Analysten" ebenfalls informiert

und aus guten Gründen ganz am Ende, wirklich wohl als allerletzte Gruppe.

https://biontechse.gcs-web.com/de/stock-information/analyst-coverage

Die senden uns ja auch ihre "Analysen" weder nachvollziehbar noch vorab, oder?

Geplant sind andere noch viel wichtigere Zielgruppen,

denen wir ihre Arbeit deutlich erleichtern können und welche früher die Chance erhalten.

Diese KAGs beispielsweise bekommen es früher als die "Analysten" (Kapitalanlagegesellschaften):

https://www.bvi.de/ueber-uns/mitglieder/vollmitglieder/

Auch weit über 200 Fondmanager (Biotech Healthcare und weitere) werden plangemäß früher informiert.

Nur wenige institutionelle Investoren sind bisher investiert. Das könnte sich ändern.

Und über 100 Wirtschaftjournalisten erhalten ebenfalls (mit Embargo-Termin) etwas früher Einblicke in unsere Arbeit und Ergebnisse.

Weitere sehr relevante Zielgruppen und Adressen gibt es bereits, die kann ich aber hier noch nicht aufzählen.

Zusätzlich soll in die 13 wichtigsten Wirtschaftssprachen übersetzt und veröffentlicht werden (Das ist via KI ganz einfach).

Wenn machbar über Parameter soll es möglich werden, eigene Berechnungen und Szenarien zu erzeugen,

Sensitivitätsanalysen durchzuführen und beispielsweise die Erfolgswahrscheinlichkeiten in den Pipeline-Projekten anzupassen.

Wir haben inzwischen lange genug fast tatenlos bei der deutlichen Fehlbewertung zugesehen, oder?

Bild: 9753_20250606135059_22ua