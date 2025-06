Reacta Healthcare kündigt Umwandlung in eine Einrichtung zur Herstellung von Multiallergenen an Erste Herstellung von Eiern und Milchprodukten in pharmazeutischer Qualität für ProvokationstestsDas Produktportfolio der Testmahlzeiten umfasst nun auch Erdnüsse, Milch und EierDie Innovationspipeline umfasst die Entwicklung von Produkten für die …