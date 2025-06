Mangelnde Kommunikation frisst Innovationsstärke deutscher Unternehmen / Deutschland ist weltweit Vize-Weltmeister bei Patentanmeldungen, investiert aber zu wenig in Innovationsreputation (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Deutsche Unternehmen betrachten die eigene Innovationskraft

zwar als hoch, verzichten aber auf Investitionen in entsprechende Kommunikation

und Imagebildung. Das zeigt die Studie "Kommunikation und Innovation - zwischen

Wunsch und Wirklichkeit", durchgeführt von YouGov im Auftrag der

Kommunikationsberatung Fink & Fuchs. Die Kommunikation von Innovationen steht

nur für weniger als ein Viertel der Unternehmen im Fokus. Insgesamt verfügen

über 40 Prozent der Unternehmen in Deutschland weder über interne

Kommunikationsteams noch über externe Unterstützung.



Deutschland mangelt es nicht an innovativen Ideen: Die Bundesrepublik lag dem

Europäischen Patentamt zufolge bei den Patentanmeldungen 2024 weltweit auf Platz

2 hinter den USA. Das allein reicht jedoch nicht. Der wirtschaftliche Erfolg von

Innovationen hängt auch ab von der Attraktivität für internationale Investoren

und von effektiver Marketing-Kommunikation.





