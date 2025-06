Führende Unternehmen der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung setzen auf digitale Kontinuität, um Disruptionen der Industrie zu bewältigen

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Capgemini unmittelbar vor Ausbruch und neuem Allzeithoch Capgemini -1,27 % Aktie 3 Aufrufe heute Dietlinde38 25.03.25, 14:04

Berlin (ots) -- 77 Prozent der Führungskräfte aus der Luft- und Raumfahrt- sowie derVerteidigungsindustrie sind der Meinung, dass eine verbesserte digitaleKontinuität den Produktionsanlauf beschleunigt, da sich dieMarkteinführungszeit im Durchschnitt um 13 Prozent verkürzt.- 86 Prozent der Organisationen aus dem Verteidigungsbereich erkennen dieNotwendigkeit, KI und generative KI in die Entwicklung von Technik undProdukten zu integrieren.Mehr als 80 Prozent der Führungskräfte in der Luft- und Raumfahrt sowieVerteidigung sehen digitale Kontinuität [1] als entscheidenden Treiber für dieTransformation ihrer Branche und als Schlüssel zur Stärkung ihrerWettbewerbsfähigkeit. Im Jahr 2024 investierten Organisationen der Branche imDurchschnitt 2,1Prozent ihres Jahresumsatzes in entsprechende Initiativen - mitdem Ziel, Produktionskapazitäten zu steigern, Entwicklungszyklen zu verkürzen,Betriebskosten zu senken und flexibel auf globale Herausforderungen zureagieren. Bis 2028 sollen diese Investitionen auf 3,4 Prozent steigen. Diesgeht aus der aktuellen Studie des Capgemini Research Institute "The StrategicEdge: How Digital Continuity Drives Business Outcomes In Aerospace And Defense"(https://www.capgemini.com/de-de/news/pressemitteilung/studie-luft-raumfahrt-und-verteidigung-digitale-kontinuitaet/) hervor. Für die Studie wurden weltweit 179Organisationen der Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie in 16Ländern befragt, darunter auch 28 Organisationen des öffentlichen Sektors."Digitale Kontinuität ist für Unternehmen der Luft- und Raumfahrt sowieVerteidigung heute unverzichtbar, um sich in einem zunehmend komplexen undgeopolitisch unsicheren Umfeld erfolgreich zu behaupten. Wenn sie als integralerBestandteil der Arbeitsweise verstanden wird, kann sie nicht nur dieProduktivität steigern, sondern auch wertvolle Ressourcen freisetzen, diebislang durch fragmentierte Systeme und isolierte Daten gebunden waren. Sieschafft die Grundlage für operative Exzellenz, verkürztProduktentwicklungszyklen und fördert eine Kultur der Zusammenarbeit - zentraleVoraussetzungen für nachhaltigen Erfolg in der Branche. Das erkennen auch dieUnternehmen und investieren deshalb zunehmend in entsprechende Initiativen",erklärt Christopher Gaube, Head of Aerospace and Defense bei Capgemini inDeutschland. "Um das volle Potenzial auszuschöpfen, müssen A&D-Unternehmeninsbesondere die Interoperabilität ihrer Systeme verbessern, einleistungsfähiges Datenmanagement etablieren und den Wandel mit einer klarenChange-Management-Strategie begleiten."