BERLIN SELECTED 2025 - Exklusives Networking in sportlichem Ambiente (FOTO)

Bereits zum sechsten Mal fand mit BERLIN SELECTED eines der renommiertesten

B2B-Events der Immobilienwirtschaft statt - wie immer mitgestaltet von der

Oracom GmbH. Die Veranstaltung, die alle zwei Jahre stattfindet, vereint

Exklusivität, Qualität und persönliches Networking in einer einzigartigen

Atmosphäre.





Auch in diesem Jahr war das Format wieder restlos ausgebucht: Rund 1.000

persönlich eingeladene Gäste aus der Immobilienbranche, Politik und Wirtschaft

kamen am 5. Juni 2025 im Stadion An der Alten Försterei, Heimspielstätte des 1.

FC Union Berlin, zusammen, um aktuelle Herausforderungen der Branche zu

diskutieren und nachhaltige Kontakte zu knüpfen.



Als Mitinitiator und Sponsor war Oracom erneut maßgeblich daran beteiligt, das

Event zum Erfolg zu führen. "Wir freuen uns, dass wir auch 2025 wieder Gastgeber

dieses besonderen Formats sein durften", sagt Andreas Tutsche , Geschäftsführer

der Oracom GmbH. "BERLIN SELECTED ist längst mehr als nur eine

Branchenveranstaltung - es ist ein Ort des Austauschs, der Inspiration und des

Fortschritts. Diesen Rahmen haben wir bewusst gewählt, um unsere neueste

Produktentwicklung, den digitalen Empfangsassistenten Digital Concierge und

unseren Webseiten AVATAR Smart Guide, einem exklusiven Premierenpublikum zu

präsentieren."



Thomas Doll , Geschäftsführer der Treucon Gruppe Berlin, sagt: "Man merkt BERLIN

SELECTED die Erfahrung an. Die Veranstaltung ist perfekt organisiert, das

Publikum hochkarätig - für uns als Projektentwickler aus der Metropolregion

Berlin / Brandenburg ein echtes Highlight im Kalender."



Die Veranstaltung überzeugte durch ihren hochkarätigen Gästekreis, eine

sorgfältige Kuratierung der Inhalte sowie ein außergewöhnliches Ambiente. Der

Anspruch von BERLIN SELECTED ist es, Qualität über Quantität zu stellen - und

diesem bleibt das Format seit der ersten Ausgabe im Jahr 2015 konsequent treu.



Als Digitalisierungspartner für die Immobilienwirtschaft nutzte Oracom das Event

auch, um neue, innovative Lösungen zu präsentieren, die Haus- und

Immobilienverwalter bundesweit entlasten - unter anderem mit einem eigens

entwickelten Chatbot, der auf einem 50 Zoll Display in Form eines Avatars

dargestellt ist, dem Digital Concierge, von dem die Besucher vor Ort

Informationen zum Event-Programm und den weiteren Veranstaltern erhalten

konnten. Ebenfalls konnten die Besucher den Smart Guide, den Webseiten Avatar

ausgiebig testen. Beide Produkte konnten Fragen z.B. zur Veranstaltung, zum Ort

oder den Partnern ausführlich beantworten



"Gerade in einer Branche, die von Fachkräftemangel und steigendem Kostendruck

geprägt ist, möchten wir mit durchdachter Technologie und verlässlichem Service

echten Mehrwert bieten", so Andreas Tutsche von ORACOM.



Neben den Produktpräsentationen und dem Netzwerken gab es auch Fachvorträge zur

Zukunft der Immobilienwirtschaft. So wurde u.a. in einem Experten-Talk auch

Erfolgsstrategien für den Einsatz von KI-gestützten Kundenservices besprochen.

Vor einem interessierten Fachpublikum, welches sich im Vorhinein zur

Veranstaltung anmelden konnte, besprach ein Panel bestehend aus Dr. Anamika

Datta (AIQ Europe), Andreas Tutsche (Oracom) sowie Prof. Dr. Christina Kratsch

(htw) wie Unternehmen der Immobilienbranche KI nutzen können, um effizienter zu

kommunizieren, ohne gleichzeitig an Authentizität und Vertrauen zu verlieren.



