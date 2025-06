Outcrop Silver gibt Finanzierungspartner für Kramer Hills bekannt

12. Juni 2025 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSXV:OCG, OTCQX:OCGSF, DE:MRG) („Outcrop Silver“) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Silver Mines Limited („Silver Mines“) (ASX:SVL) das von Outcrop Silver gehaltene Brownfield-Projekt Kramer Hills in San Bernardino im US-Bundesstaat Kalifornien, das eine Goldoxidmineralisierung beherbergt, in Option übernommen hat. Silver Mines kann sich über die Zahlung einer Summe von 6.000.000 USD (ca. 8,2 Mio. CAD), die in Form von Bargeld und Stammaktien von Silver Mines („Aktien“) zu entrichten ist, eine Beteiligung von bis zu 80 % an Kramer Hills sichern. Outcrop Silver gebührt bis zum Abschluss einer Machbarkeitsstudie eine FCI-Beteiligung (Free Carried Interest=Gebührenanspruch ohne finanzielle Verpflichtungen).

Kramer Hills setzt sich aus 569 BLM-Claims mit einer Gesamtfläche von rund 48 km2 zusammen, die rund um eine patentierte Konzession, welche die historische Oxidgoldmine Shaherald beherbergt, angesiedelt sind. Das Projektgelände erstreckt sich entlang einer kartierten Verwerfungszone von 7 Kilometern Länge, auf der sich in einem 4 Kilometer langen Teilabschnitt historische Schächte, Stollen und ein Tagebaubetrieb befinden.

„Die Vergabe der Option am Projekt Kramer Hills an Silver Mines ist Teil unserer Strategie, Wertschöpfung aus Projekten, die nicht zum Kerngeschäft gehören, zu generieren und gleichzeitig vor allem in den Ausbau des hochgradigen Silberprojekts Santa Ana zu investieren“, erläutert Ian Harris, CEO von Outcrop Silver. „Silver Mines verfügt über ausreichend Kapital und Erfahrung, um Kramer Hills voranzubringen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit diesem Partner.“

Transaktion

Am 11. Juni 2025 erwarb Silver Mines für eine Kaufsumme von 500.000 USD eine Option auf das Projekt Kramer Hills, die in Form einer Barzahlung und – vorbehaltlich der Genehmigung durch die ASX-Börsenaufsicht – 23.500.000 Aktien (0,13 AUD pro Aktie per 10. Juni 2025) zu entrichten ist. Die Aktien werden 12 Monate lang freiwillig auf einem Treuhandkonto verwahrt. Die Firma Silver Mines kann über eine Option 50 % der Anteile an Kramer Hills erwerben, wenn sie innerhalb von zwei Jahren Explorationsarbeiten im Wert von 3.500.000 USD finanziert, zusätzlich Aktien im Wert von 1.500.000 USD ausgibt und die zugrundeliegenden Optionszahlungen für das patentierte Gelände entrichtet.