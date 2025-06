New Wave gibt geplante Namensänderung bekannt und bekräftigt seinen Investmentansatz

Geplante Namensänderung

Das Unternehmen hat die Absicht, seinen Firmennamen von „New Wave Holdings Corp.“ in „Humanoid Global Holdings Corp.“ zu ändern. Die geplante Namensänderung soll dem zukunftsorientierten Fokus des Unternehmens auf neue Technologien der Künstlichen Intelligenz („KI“), einschließlich physischer oder eingebundener KI-Systeme, Rechnung tragen. Gleichzeitig will das Unternehmen an seinem Kerngeschäft, Beteiligungen an innovativen und erfolgreichen Unternehmen in der Frühphase zu erwerben, festhalten.

Zeitgleich mit dem Abschluss der geplanten Namensänderung wird sich voraussichtlich auch das Börsensymbol des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange ändern. Weitere Einzelheiten im Hinblick auf die Namensänderung – wie etwa das Datum des Inkrafttretens, die neuen CUSIP- und ISIN-Nummern für die Stammaktien des Unternehmens sowie der Termin für den Start in den Börsenhandel unter dem neuen Tickersymbol – werden in einer späteren Pressemitteilung bekannt gegeben.

„Die geplante Namensänderung ist ein bedeutender Schritt in der weiteren Entwicklung des Unternehmens“, erklärt Joshua Matettore, CEO von New Wave. „Mit der beabsichtigten Umbenennung in Humanoid Global Holdings Corp. wollen wir unseren Fokus auf Technologien der Künstlichen Intelligenz, einschließlich physisch unterstützter KI-Systeme, zum Ausdruck bringen. Wir glauben, dass diese neue Identität die Ausrichtung unseres Unternehmens und unserer schon lange bestehenden Investmentziele besser reflektiert.“

Aus Sicht des Unternehmens passt der neue Name gut zu seinem Investmentansatz und zu seiner langfristigen Strategie des Aufbaus eines diversifizierten Portfolios von Firmen, die eine Vorreiterrolle bei den modernen Technologien der Zukunft einnehmen. Das Unternehmen hält an seinen bisherigen Beteiligungen in den Sektoren E-Sport, NFT, Psychedelika, Metaversum und Blockchain fest, legt aber nun verstärktes Augenmerk auf Chancen im breiteren Spektrum der KI-Geschäftsfelder.