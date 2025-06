Börsen Update Europa - 12.06. - OMX Stockholm 30 schwach -1,22 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.861,09 PKT und fällt um -1,03 %.

Top-Werte: Evotec +1,31 %, 1&1 +0,33 %, Elmos Semiconductor +0,20 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -3,04 %, Kontron -2,90 %, HENSOLDT -2,35 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.341,75 PKT und fällt um -0,65 %.

Top-Werte: Wolters Kluwer +1,23 %, DANONE +1,10 %, Iberdrola +1,09 %

Flop-Werte: Kering -2,67 %, Hermes International -2,56 %, Stellantis -2,36 %

Der ATX bewegt sich bei 4.359,09 PKT und fällt um -0,67 %.

Top-Werte: OMV +1,37 %, DO & CO +0,34 %, Erste Group Bank -0,03 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -6,06 %, Wienerberger -2,76 %, Raiffeisen Bank International -2,72 %

Der SMI steht bei 12.244,89 PKT und verliert bisher -0,26 %.

Top-Werte: Lonza Group +0,79 %, Roche Holding +0,33 %, Geberit +0,19 %

Flop-Werte: Swiss Re -2,68 %, Logitech International -2,17 %, UBS Group -2,00 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:55) bei 7.723,25 PKT und fällt um -0,48 %.

Top-Werte: ORANGE +2,72 %, Eurofins Scientific +1,68 %, ENGIE +1,11 %

Flop-Werte: Accor -3,17 %, Kering -2,67 %, Hermes International -2,56 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:45) bei 2.459,85 PKT und fällt um -1,22 %.

Top-Werte: Telia Company +1,71 %, Tele2 (B) +1,39 %, Securitas Shs(B) +1,11 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,02 %, Sandvik -0,95 %, SKF (B) -0,87 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 4.510,00 PKT und steigt um +0,89 %.

Top-Werte: Public Power +0,87 %, Piraeus Port Authority +0,35 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +0,34 %

Flop-Werte: Jumbo -2,36 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -2,21 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,86 %