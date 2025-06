Heute am 12.06.2025: Tesla Aktie im Fokus

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Tesla in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +32,81 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -2,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,54 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -31,44 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,66 % geändert.

Tesla Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,71 % 1 Monat +5,54 % 3 Monate +32,81 % 1 Jahr +77,09 %

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 888,82 Mrd.EUR wert.

Austin 12.06.2025 - Der Start des Robotaxi-Dienstes im texanischen Austin wird sich verschieben. Die mangelnde Regulierung bereitet Sorgen. Die Nachfrage nach dem neuen Model Y schwächelt auch in China. Einer der wichtigsten Gründe für die weiterhin …

Im Mai 2023 verzeichnete der US-Aktienmarkt einen signifikanten Abfluss ausländischen Kapitals, wie der Marktanalyst Adam Kobeissi unter Berufung auf Daten von Goldman Sachs berichtet. Insgesamt wurden 37 Milliarden US-Dollar abgezogen, was den …

Die Tesla-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen auf eine wilde Achterbahnfahrt begeben. Noch am Donnerstag war der Kurs um mehr als -14% in die Tiefe gerauscht, doch seitdem erholte sich das Papier wieder um fast +17% und steht damit auf dem Niveau vom vergangenen Mittwoch. Hat die Aktie das Tal der Tränen durchschritten oder […] The post Tesla-Aktie: Wer blickt da noch durch? first appeared on sharedeals.de.

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.