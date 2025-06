Marinomed Biotech AG (von GBC AG): Kaufen

Unternehmen: Marinomed Biotech AG

ISIN: ATMARINOMED6



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 42,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Marinomed schließt strategische Partnerschaft zur Internationalisierung von Budesolv in der Schweiz ab



Marinomed Biotech AG hat am 6. Juni 2025 eine verbindliche Vereinbarung mit einem Schweizer Pharmaunternehmen zur Entwicklung und Vermarktung von Budesolv in der Schweiz bekannt gegeben. Diese Partnerschaft ist ein zentraler Schritt in der Umsetzung der Unternehmensstrategie zur schrittweisen Internationalisierung und Kommerzialisierung der Budesolv-Plattform. Die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Partner umfasst die finalen regulatorischen Schritte zur Zulassung des Produkts im Zielmarkt und sieht eine klare Arbeitsteilung vor: Während Marinomed einen Großteil der regulatorischen Unterlagen und das technische Dossier bereitstellt, übernimmt der lokale Partner die Bearbeitung und Einreichung der schweizspezifischen Teile des Zulassungsantrags. Das Schweizer Unternehmen bringt dabei fundierte lokale Erfahrung mit, was die Effizienz und Erfolgsaussichten der Zulassung deutlich erhöht.



Zwar wurden Meilensteinzahlung vereinbart, jedoch ist das primäres Ziel die Marktzulassung effizient und regulatorisch abgesichert voranzutreiben. Gleichzeitig unterstreicht der Deal die Validität des zuvor kommunizierten strategischen Ansatzes von Marinomed: Die Schweiz fungiert als sogenannter Referenzmarkt, da eine erfolgreiche Zulassung dort regulatorische Anerkennung in einer Reihe weiterer Länder nach sich ziehen kann. Dazu zählen insbesondere Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Singapur, Südkorea und Brasilien. In vielen dieser Märkte können Zulassungsverfahren durch die Übernahme des Schweizer Audits sowie des standardisierten Dossiers erheblich beschleunigt oder sogar vereinfacht werden. Die Möglichkeit, diese Märkte parallel anzugehen, eröffnet Marinomed signifikante operative Skaleneffekte und erhöht die Flexibilität in der globalen Vermarktung von Budesolv.



Die Zulassung in der Schweiz selbst ist typischerweise ein Prozess von etwa zwölf Monaten, gerechnet ab Einreichung. Derzeit arbeitet Marinomed gemeinsam mit dem Partner an der Finalisierung des Zulassungsdossiers, insbesondere im Hinblick auf produktspezifische Produktions- und Stabilitätsdaten, die voraussichtlich innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen sein werden. Einreichung und formaler Start des Zulassungsverfahrens sind also gegen Ende des Jahres zu erwarten. Darüber hinaus plant Marinomed, auf Basis dieses Fortschritts zusätzliche Partnerschaften in weiteren Ländern zu schließen. Das Management signalisiert, dass hierzu bereits Gespräche im Gange sind und mit Abschluss neuer Vereinbarungen auch signifikante Upfront- oder Meilensteinzahlungen verbunden sein könnten, insbesondere bei größeren Märkten.

Langfristig ergibt sich aus der aktuellen Vereinbarung nicht nur ein relevanter Meilenstein für Budesolv, sondern auch ein deutlich erkennbarer Multiplikatoreffekt für die internationale Positionierung des Produkts. Die Nutzung der Schweizer Zulassung als Hebel für andere Länder reduziert regulatorische Barrieren, verkürzt die Time-to-Market und verbessert die kommerziellen Verhandlungsmöglichkeiten mit künftigen Partnern.

Die aktuellen Entwicklungen untermauern unsere ursprünglichen Einschätzungen. Daher wiederholen wir unsere Kauf-Empfehlung für die Aktie und halten an unserem Kursziel von 42,00 EUR fest.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32846.pdf



