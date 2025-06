Integral Metals meldet Abschluss des engmaschigen Bodenprobenahmeprogramms auf dem Projekt KAP

Calgary, Alberta, 12. Juni 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines Phase-2-Bodenprobenahmeprogramms mit hoher räumlicher Auflösung auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekts KAP in den kanadischen Nordwest-Territorien bekannt zu geben. Das von der Firma GeoCraft Corp. ausgeführte Feldprogramm diente der Abgrenzung und Priorisierung von Bohrzielen innerhalb der Main Zone, einem wichtigen Schwerpunktgebiet für die Explorationskampagne 2025 des Unternehmens.

Diese Mitteilung schließt an die Pressemeldung des Unternehmens vom 29. Mai 2025 an, in der die Aufnahme der Bodenprobenahmen auf einem 30 Meter mal 30 Meter großen Raster in der Main Zone angekündigt wurde. Die Feldteams haben das Programm nun abgeschlossen, in dessen Rahmen an 2.021 spezifischen Stellen Proben entnommen wurden. Es wurden durchgehend Qualitätskontrollprotokolle umgesetzt, wobei zertifizierte Referenzmaterialien im Verhältnis von 1 zu 20 und Felddoppelproben im Verhältnis von 1 zu 50 in die Probencharge gegeben wurden. Insgesamt wurden 2.163 Proben für die Übermittlung an das Labor aufbereitet.

„Der Abschluss dieses engmaschigen Programms ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Explorationssaison 2025“, so Paul Sparkes, CEO von Integral Metals. „Angesichts der engen Abstände und der robusten QA/QC sollte uns dieser Datensatz dazu befähigen, Ziele auf Grundlage der geochemischen Ergebnisse abzugrenzen und die Planung für Bohrungen im weiteren Jahresverlauf zu unterstützen.“

In Abbildung 1 ist eine 3D-Ansicht der Probenverteilung über einer topographischen Karte mit den strukturellen Merkmalen dargestellt. Das Probenahmeraster war auf die systematische Erprobung des Gebiets rund um die Main Zone ausgelegt; dazu wurden die Ergebnisse früherer Feldarbeiten und die bekannten Gravitationsanomalien herangezogen. Das Phase-2-Programm baut auf einer erfolgreichen Feldsaison im Jahr 2024 auf, die die Bergung von historischen Bohrkernen, die Identifizierung von Bohrstandorten, auf die Erkundung ausgerichtete Gesteinsprobenahmen und die erneute Aufbereitung von geophysikalischen Daten umfasste. Das Projekt KAP bietet Potenzial für die Auffindung einer Blei-Zink-Mineralisierung vom MVT-Typ, die unter einer flachen Deckschicht mit Gallium und Germanium angereichert ist, und ist weiterhin eine der wichtigsten Prioritäten von Integral für 2025.