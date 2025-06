Vortex Energy plant Durchführung von Ambient Noise Tomography-Messung auf dem Salzprojekt Robinsons River

Vancouver, British Columbia, 12. Juni 2025 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3I) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, Pläne für eine detaillierte geophysikalische Messung auf seinem Vorzeigeprojekt, dem Salzprojekt Robinsons River (das „Projekt“) in Neufundland, bekannt zu geben. Dies markiert den Beginn der Explorationsaktivitäten in diesem Sommer, die darauf ausgerichtet sind, die Eignung des Projekts für die Speicherung von Wasserstoff in großem Maßstab innerhalb der tiefen unterirdischen Salzstrukturen zu bewerten.

Mit der Ambient Noise Tomography-(„ANT“)-Messung, einer passiven seismischen Methode mit geringen Auswirkungen, sollen die Geometrie und die innere Struktur des Salzstocks Robinsons River dreidimensional dargestellt werden. Die Messung erfolgt in Zusammenarbeit mit der University of Alberta und wird zum Teil durch Mittel zur Forschungsunterstützung von Mitacs finanziert, einer nationalen Innovationsorganisation, die die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie fördert.

„Ziel dieser Messung ist es, uns ein besseres Verständnis der Größe, Form und strukturellen Integrität der Salzstöcke East und West zu verschaffen, die in früheren gravimetrischen und seismischen Studien identifiziert wurden“, so Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy. „ANT bietet eine kosteneffiziente und umweltfreundliche Möglichkeit, tiefe Ziele abzubilden, und hilft uns, unsere Strategie für die Erschließung der Kavernen zu verfeinern.“

Diese Arbeiten sind Teil der ersten Explorationsphase im Rahmen einer umfassenderen Strategie zur Bewertung des Wasserstoffspeicherpotenzials auf dem Projekt. Die im Rahmen der ANT-Messung gesammelten Daten sollen andere Datensätze, die Gravitations-, Magnetik- und ältere aktive seismische Daten einschließen, ergänzen und in diese integriert werden, um ein einheitliches Modell für die Interpretation und die Ermittlung von Bohrzielen zu erarbeiten. Das Unternehmen beabsichtigt, auf Grundlage dieser Ergebnisse weitere Bohrungen in Angriff zu nehmen.