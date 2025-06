Nach Flugzeugabsturz - Fotos zeigen Trümmerteile an Gebäude

AHMEDABAD (dpa-AFX) - Das im Westen Indiens abgestürzte Passagierflugzeug der Air India ist nach ersten Erkenntnissen in ein Wohngebäude abgestürzt. Es handelt sich um ein Wohnheim für Doktoren, wie ein Polizist Medien vor Ort sagte.

Das Gebäude liegt südlich des Flughafens in Ahmedabad. Es steht am Rand einer Klinikanlage, auf der unter anderem ein Forschungsinstitut sowie eine medizinische Hochschule stehen. Dazu, wie viele Menschen sich zu dem Unfallzeitpunkt im Gebäude befanden und ob es Tote am Boden gibt, gab es bislang keine offiziellen Angaben.

In sozialen Medien verbreiteten sich zudem Fotos, die Innenräume des Gebäudes zeigen sollen. Auf den nicht verifizierten Aufnahmen ist der hintere Teil des Flugzeughecks zu sehen, das abgetrennt in der Gebäudewand steckt. In Fotos des angrenzenden Raums, offenbar eine Kantine mit Tischen, Bänken und zurückgelassenen Tellern, sind nur leichte Schäden zu erkennen./nkl/DP/jha

