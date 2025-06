Medizintechnik-Spezialist Brainlab will an die Börse

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Medizintechnik- und Softwareunternehmen Brainlab strebt an die Börse. Geplant sei eine Notierung in den kommenden Wochen im Prime Standard an der Frankfurter Börse, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Dazu will Brainlab neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu 200 Millionen Euro anbieten. Hinzu kommt eine noch nicht genau benannte Zahl an Sekundäraktien, unter anderem von Unternehmensgründer und Aufsichtsratschef Stefan Vilsmeier. Über den bevorstehenden Börsengang wurde bereits seit einiger Zeit spekuliert. Angestrebt werde ein Emissionserlös von 600 Millionen Euro bei einer Gesamtbewertung von rund 3 Milliarden Euro, hatte die "Börsen-Zeitung" zuletzt berichtet. In einem Gespräch mit dpa-AFX wollten Vilsmeier und Brainlab-Lenker Rainer Birkenbach diese Zahlen nicht kommentieren.

Vilsmeier, der aktuell rund die Hälfte an Brainlab hält, will nach eigenem Bekunden auch nach dem Börsengang langfristiger Investor bleiben. Er werde sich voraussichtlich von einem Anteil im niedrigen einstelligen Prozentbereich trennen, sagte er. Er gehe davon aus, dass auch der zweitgrößte Aktionär, die Private-Equity-Gesellschaft EMH Partners, die Entwicklung von Brainlab weiter unterstützen werde. EMH ist derzeit mit 35 Prozent beteiligt, wieweit der Anteil nach dem Börsengang sinkt, bleibt vorerst offen. Konkretes wird es erst mit der Veröffentlichung des Angebotsprospekts in rund zwei Wochen geben.