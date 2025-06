Neues Bikepark-Dorado im Herzen Tirols

Hall in Tirol (ots) - Am Fuße des Karwendelgebirges hat der neue Bettelwurf

Bikepark geöffnet: Benannt nach einem der ikonischsten Berge der Alpen bietet

der neue Bikepark Mountainbikern und Trailfahrer in der Ferienregion

Hall-Wattens beste Bedingungen.



Verwirklicht wurde der naturnahe Bikepark auf Idee und mit großem Engagement der

Mitglieder des Vereins "Bettelwurf Bikepark" in Kooperation mit Hall-Wattens

Tourismus, dem Land Tirol und den Österreichischen Bundesforsten.





Der neue Bettelwurf Bikepark besteht aus einem spannenden Übungsgelände mit

Pumptrack, Sprung- und Balancierelementen sowie einfachen, kurzen und

Einstiegstrails. Der kleine, aber feine Trailpark wartet mit mehreren Lines in

unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden auf. Dank der naturnahen Gestaltung mit

minimalen Eingriffen in die Natur bleibt das Areal ein wertvoller Erholungsraum

für Mensch und Tier.



"Im Bereich Mountainbiken warten in der Region Hall-Wattens über 100

ausgewiesene Bike-Kilometer auf elf abwechslungsreichen, offiziellen Strecken

auf Radbegeisterte", berichtet Martin Friede von Hall-Wattens Tourismus.



Mehr Informationen unter: www.hall-wattens.at/bikepark (https://www.hall-wattens

.at/de/bettelwurf-bikepark-am-fusse-des-karwendelgebirges.html)



