D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ & Co.: Hier werden Anleger über den Tisch gezogen!

Quantencomputer-Aktien: Gier frisst Hirn!

Zu den aktuell überzeugendsten Wachstumsstories gehört aktuell, zumindest gemessen an den Kursentwicklungen und den so eingepreisten Zukunftserwartungen der Bereich Quanten-Computing. Der Hype um die Branche nähert sich mit dem von Alphabet vermeldeten Forschungsdurchbruch bald seinem ersten Jahrestag.

Zuletzt heizte niemand geringeres als Nvidia-CEO Jensen Huang das Sentiment gegenüber Werten wie Rigetti, IonQ und D-Wave Quantum an: Er sprach auf dem GTC-Event von einem Wendepunkt des Quantencomputings – nur wenige Monate, nachdem er sich noch skeptisch gezeigt und einen kommerziellen Durchbruch der Technologie erst in 10 bis 15 Jahren vermutet hatte.

Das führte am Mittwoch einmal mehr zu kräftigen Kursgewinnen innerhalb der Branche. Gegenüber dem Vorjahr stehen so Performances von +1.000 Prozent und mehr zu Buche. Den Vogel ab schießt dabei Quantum Computing ab, dass sich in den vergangenen 12 Monaten um rund 2.500 Prozent gesteigert hat – eine bemerkenswerte Performance für ein Unternehmen, das seinen Ursprung als Getränkehersteller (!) hat.

Wenn Anlegerinnen und Anleger jede finanzielle Vernunft über Bord werfen ...

Angesichts dieser gewaltigen Kurssteigerungen ist es müßig zu erwähnen, dass Anlegerinnen und Anleger hier längst jede finanzielle Vernunft über Bord geworfen haben. Die Bewertungen sind genau das, was man erwarten würde: äußerst fantasievoll, wie der Blick in die folgende Tabelle zeigt:

Wert Arqit Quantum D-Wave Quantum IonQ Quantum Computing Rigetti Börsenwert 365,9 Mio. $ 5,22 Mrd. $ 10,39 Mrd. $ 2,67 Mrd. $ 3,66 Mrd. $ Performance * +171,1 % +1276,7 % +397,8 % +2.529,4 % +1.115.2 % KUV (TTM) 1.518,5 172,9 201,2 5.282,7 269,2 KGVe 2025 -8,4 -89,4 -35,1 -271,0 -73,7 KBV (TTM) 22,9 23,2 12,6 11,8 17,4 Leerverkaufsquote 4,45 % 16,65 % 15,41 % 18,61 % 18,63 %

* Gegenüber dem Stand vor einem Jahr

Quelle: SeekingAlpha / Eigene Darstellung

Wie eingangs erwähnt, ist das vollständige Ignorieren von Fundamentaldaten kennzeichnend für Hype-Zyklen und Blasenbildung. Nicht anders agierten Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Jahren in den Branchen Wasserstoff, 3D-Druck, E-Mobilität und Cannabis – um nur eine kleine Auswahl der inzwischen auf dem harten Boden der Realität aufgekommenen Branchen zu nennen.

... und sich dabei gnandenlos über den Tisch ziehen lassen!

Was jedoch bei Quantencomputer-Aktien verwundert, ist wie hartnäckig Anlegerinnen und Anleger einerseits Insiderverkäufe und andererseits immer neue Kapitalerhöhungen zu ignorieren. Beides ist in den vergangenen Monaten in allen Aktien in Hülle und Fülle vorgekommen.

Erst am Mittwoch hat zum Beispiel Rigetti darüber berichtet, sein ATM-Offering im Wert von 350 Millionen US-Dollar abgeschlossen zu haben. Hier hat sich die Anzahl der ausstehenden Anteile in den vergangenen 5 Jahren fast vervierzigfacht. Bei D-Wave Quantum ist sie in den vergangenen zwei Jahren um immerhin das Doppelte gestiegen.

Verwässerung macht Bestandsanteile immer wertloser

Die starke Verwässerung von Anlegerinnen und Anlegern hat neben wiederholten Kapitalerhöhungen einen zweiten gewichtigen Grund: Aktienvergütungen. Das ist in Wachstumsunternehmen grundsätzlich nichts ungewöhnliches, da qualifizierte Angestellte so bezahlt werden können, ohne das Mittelabflüsse entstehen.

Oft wird diese Praxis aber an der Grenze zum Missbrauch, um nicht zu sagen zum Anlegerbetrug genutzt. In der Vergangenheit ist hier Social-Media-Anbieter Snap und sein CEO Evan Spiegel aufgefallen. In der Quantencomputer-Branche fällt vor allem IonQ auf: Erlösen in Höhe von 43,1 Millionen US-Dollar in den vergangenen 12 Monaten standen Aktienvergütungen im Wert von 118,1 Millionen gegenüber.

Insider machen sich auf Anlegerkosten die Taschen voll

Umso mehr kann bei solch hohen Aktienvergütungen von Insidertransaktionen auf das Vertrauen, das Unternehmensangehörige der Entwicklung ihrer Konzerne entgegenbringen, geschlossen werden. Um es abzukürzen: Damit ist es bei Quantencomputer-Unternehmen nicht weit her. Die folgenden drei Screenshots zeigen nur die jüngsten Insider-Verkäufe bei D-Wave Quantum, IonQ und Rigetti. In den Monaten darüber hinaus wurden Aktien im Wert von mehreren Hundert Millionen US-Dollar verkauft.

Quelle: OpenInsider / QBTS

Quelle: OpenInsider / IONQ

Quelle: OpenInsider / RGTI

Während sich die Unternehmen und Insider also die Taschen vollmachen, sind die Anteile der Anlegerinnen und Anleger aufgrund der starken Verwässerung und der wachsenden Anzahl an ausstehenden Anteilen immer weniger wert. Das wird aktuell zwar von der starken Kursentwicklung wettgemacht, wohin die Reise für die Branche aber gehen dürfte, haben bei diesem Tempo der Verwässerung schon früher gefeierte Werte wie Plug Power und Canopy Growth vorgemacht.

Fazit: Die Gewinner werden an ganz anderer Stelle geboren

Der Finanzmarkt hat mit Quantencomputern einen neuen Hype, der viele Anlegerinnen und Anleger um ihr Erspartes bringen wird. Während sich die Unternehmen mit Kapitalerhöhungen die Taschen vollmachen und Investoren gleichzeitig mit großzügigen Aktienvergütungen für Unternehmensinsider, die zu jeder sich bietenden Gelegenheit eigene Anteile verkaufen, auf deren Kosten verwässern, wird die Branche aller Voraussicht nach dasselbe Schicksal ereignen, wie etliche gehypte Branchen zuvor.

Wer diesem Schicksal entgehen will und trotzdem auf die Zukunft von Quantencomputern setzen möchte, der sollte das bei finanzkräftigen und forschungsstarken Unternehmen tun. Vor allem IBM hat sich hier zuletzt hervorgetan. Ein Wörtchen mitzureden, werden in Zukunft auch Alphabet, Amazon und Honeywell haben. Hier wird mit dem Kapital von Investoren außerdem respektvoll umgegangen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion