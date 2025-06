AKTIE IM FOKUS Wachstumsaussichten treiben Oracle vorbörslich gen Rekordhoch Oracles Aussicht auf starkes Wachstum im Bereich KI-Infrastruktur hat am Donnerstag die Aktie des US-Softwareanbieters vor dem Handelsstart an der New Yorker Börse weiter in Richtung Rekordhoch getrieben. Analysten äußerten sich positiv. Behalten …