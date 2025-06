Neuer Röstvollautomat Premium von MyHomeRoast für ZUHAUSE

--------------------------------------------------------------

Wien (ots) - Frisch gerösteter Kaffee und Superfood auf Knopfdruck: MyHomeRoastpräsentiert innovatives HeimröstsystemMyHomeRoast revolutioniert die Genusswelt für zu Hause: Mit dem neuenRöstvollautomaten lassen sich Kaffee, Kakaobohnen sowie Mandeln und Haselnüsseganz einfach in der eigenen Küche frisch rösten - auf Knopfdruck. OhneZusatzstoffe, ohne Verpackungsmüll und mit vollem Aroma. Das kompakte Gerätvereint Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit - und wird so zum stilvollenEye-Catcher für jede moderne Küche."Kenner wissen: Frisch geröstet ist der einfachste Weg zu feinstem Kaffee",betonen die Geschäftsführer Stefan Metzenleitner und Thomas Pickhard anlässlichdes Produktlaunches.Schonend rösten - besser genießenDie auf die verschiedenen Sorten abgestimmten Röstprogramme arbeiten mitniedrigen Temperaturen und ermöglichen eine besonders schonende Röstung - nichtnur von Rohkaffee, sondern auch von Superfoods wie Criollo-Kakaobohnen, Mandelnaus Apulien oder Bio-Haselnüssen aus Österreich."Das Ergebnis: Röstaromen pur - ganz ohne Zucker , Salz oder künstliche Zusätze.Das ist Superfood, frisch aus der eigenen Küche", so Metzenleitner weiter.Vielfältige Anwendung - steigende NachfrageIm hauseigenen Webshop sowie über Vertriebspartner in Österreich und Deutschlandbietet MyHomeRoast erlesene Rohwaren an - darunter Fairtrade-zertifizierteKaffeespezialitäten, rare Kakaobohnen und regionale Nüsse, ideal abgestimmt aufdie einfache Heimröstung."Die Kaufmotive reichen heute weit über klassischen Kaffeegenuss hinaus",erklärt Thomas Pickhard. "Gesundheit, Nachhaltigkeit und Kreativität spieleneine große Rolle. Viele Kund:innen entdecken ganz neue Möglichkeiten - vonzuckerfreien Snacks über selbstgemachte Nibs bis hin zu Dessertkreationen mitfrisch gerösteten Kakaobohnen."Auch wirtschaftlich gewinnt das Heimrösten an Bedeutung: In Zeiten steigenderKaffeepreise wird der Kauf von Rohkaffee zur kostengünstigen Alternative mitmaximaler Frische.Das neue Modell von MyHomeRoast ist bereits ab ? 199,- erhältlich - einattraktiver Einstieg in die Welt des bewussten Genusses.Über MyHomeRoastMyHomeRoast ist ein in Wien ansässiges Unternehmen und Entwickler des europaweitersten Heimrösters mit patentierter Absorbertechnologie. Das System ist fürKaffee, Kakaobohnen und Nüsse geeignet und ermöglicht Frische und Geschmack ganzeinfach und vollautomatisch auf Knopfdruck. Der Vertrieb erfolgt über denWebshop, sowie über selbstständige Direktvertriebspartner in Österreich undDeutschland - eine europäische Expansion ist in Vorbereitung.