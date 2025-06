JZXN beschafft sich durch Wandelanleihen Finanzmittel zum Erwerb von Bitcoin und beginnt mit der strategischen Planung für den Erwerb von Tausenden von Bitcoins

HANGZHOU, China, 12. Juni 2025 /PRNewswire/ -- JZXN Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; das „Unternehmen") hat bekannt gegeben, dass sein Vorstand die Ausgabe von Wandelanleihen zur Kapitalbeschaffung genehmigt hat. Die Mittel werden ausschließlich für strategische Bitcoin-Reserven verwendet. Nach Erhalt werden 23,5 Bitcoins als Startkapital für den am 22. Mai 2025 angekündigten „Thousand Coins Plan" erworben. Die Investoren und Investitionsbedingungen wurden endgültig festgelegt, und der Erwerb soll in Kürze abgeschlossen werden. Dieser Schritt markiert den Einstieg der US-Tochtergesellschaft von JZXN in den Bereich der digitalen Vermögenswerte und unterstreicht ihr Vertrauen in den langfristigen Wert von Bitcoin.

Gemäß dem Beschluss des Vorstands wird JZXN die Bitcoin-Vermögensallokation schrittweise umsetzen, wobei diese erste Akquisition einen wesentlichen Bestandteil der Tausend-Bitcoin-Strategie darstellt. Das Unternehmen hob die Rolle von Bitcoin als Flaggschiff der Blockchain-Technologie hervor und wies darauf hin, dass seine dezentrale Architektur, Transparenz und Sicherheit innovative Möglichkeiten für die Diversifizierung von Vermögenswerten bieten. Durch die Integration von Bitcoin strebt JZXN an, sein Vermögensportfolio zu optimieren, seine Risikoresistenz zu verbessern und Chancen, die sich in der digitalen Wirtschaft bieten, zu ergreifen.