Wolters Kluwer Legal Software hat heute die Ergebnisse der dritten jährlichenBenchmarkstudiestu zur Digitalisierung der Rechtsabteilung veröffentlicht.Zwischen März und April 2025 wurden dafür über 700 Unternehmensjuristi:nnen inEuropa und den USA befragt - 21 % davon aus Deutschland.Der Bericht 2025 zeigt, wie sich Rechtsabteilungen weiterentwickeln, um denAnforderungen einer zunehmend strategischen Rolle im Unternehmen gerecht zuwerden. In der dritten Ausgabe liegt der Fokus verstärkt darauf, wieUnternehmensjuristi:nnen steigende Arbeitsbelastungen bewältigen, neueTechnologien integrieren und gezielt auslagern - alles mit dem Ziel, ihrestrategische Ausrichtung zu stärken.Sergio Liscia, Vice President der Legal Software Business Unit bei WoltersKluwer, sagte: "Die neue Benchmarkstudie zeigt, wie sich Rechtsabteilungen umihre Kernaufgaben wie Vertrags- und Unternehmensmanagement herum strukturierenund gleichzeitig Verantwortung in Bereichen wie ESG undHauptversammlungsmanagement übernehmen. Dies unterstreicht den wachsenden Umfangihrer Aufgaben und die Tatsache, dass sich die Rechtsabteilungen von Unternehmenweiterentwickeln und innovative Tools und moderne Ansätze nutzen, um ihre Rolleinnerhalb der breiteren Unternehmenslandschaft neu zu definieren."Die Digitalisierung beschleunigen: CLM und KI auf dem VormarschDie Benchmarkstudie 2025 belegt einen weiter zunehmenden digitalen Reifegradjuristischer Arbeitsprozesse. Rechtsabteilungen investieren verstärkt inspezialisierte Softwarelösungen - vor allem im Vertrags- undBeteiligungsmanagement.- Die Nutzung von CLM-Software stieg von 33% im Jahr 2024 auf 42%.- Der Einsatz allgemeiner Tools wie Google Drive oder SharePoint für dieVertragsverwaltung ging von 46 % auf 33 % zurück.- 7 % der Abteilungen arbeiten - wie im Vorjahr - noch immer mit Papierarchiven.Dabei wird eine digitale Kluft sichtbar: Während einige Rechtsabteilungen ihredigitale Transformation gezielt beschleunigen, stagnieren andere. AuchKünstliche Intelligenz verändert zunehmend die Arbeitsweise in der