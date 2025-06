UNTERNEHMEN vom 12.06.2025 - 15.15 Uhr

MAINZ - Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech will den Rivalen Curevac aus Tübingen übernehmen. Beabsichtigt sei, alle Aktien von Curevac zu erwerben, teilte Biontech am Donnerstag mit. Mit dem Kauf wollen sich die Mainzer weiteres Know-how auf dem Weg zu Krebstherapien auf mRNA-Basis ins Haus holen. Die Transaktion wird ein Milliardenvolumen haben. Es ist bereits der zweite milliardenschwere Deal, den Biontech binnen kurzer Zeit verkündet. Am Wettlauf um einen Corona-Impfstoff im Jahr 2020 hatten sich Biontech und Curevac beteiligt. Biontech war erfolgreich, Curevac nicht.

IPO/ROUNDUP: Medizintechnik-Spezialist Brainlab will an die Börse

MÜNCHEN - Das Medizintechnik- und Softwareunternehmen Brainlab strebt an die Börse. Geplant sei eine Notierung in den kommenden Wochen im Prime Standard an der Frankfurter Börse, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Dazu will Brainlab neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu 200 Millionen Euro anbieten. Hinzu kommt eine noch nicht genau benannte Zahl an Sekundäraktien, unter anderem von Unternehmensgründer und Aufsichtsratschef Stefan Vilsmeier. Über den bevorstehenden Börsengang wurde bereits seit einiger Zeit spekuliert. Angestrebt werde ein Emissionserlös von 600 Millionen Euro bei einer Gesamtbewertung von rund 3 Milliarden Euro, hatte die "Börsen-Zeitung" zuletzt berichtet. In einem Gespräch mit dpa-AFX wollten Vilsmeier und Brainlab-Lenker Rainer Birkenbach diese Zahlen nicht kommentieren.

Airbus erwartet weiter wachsende Flugzeugnachfrage



TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus rechnet für nächsten zwei Jahrzehnte mit einem weiter wachsenden Bedarf an neuen Jets. In den Jahren bis 2044 würden voraussichtlich rund 43.400 neue Passagier- und Frachtflugzeuge benötigt, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag kurz vor der weltgrößten Flugzeugmesse in Le Bourget bei Paris mit. Das sind rund 1.000 mehr als vor einem Jahr für die Zeit bis 2043 vorhergesagt. Die globale Flotte an Passagier- und Frachtjets dürfte sich damit auf mehr als 49.000 Maschinen verdoppeln.

SAP-Rivale Oracle setzt auf starkes Wachstum mit Rechenzentren - Kursplus

AUSTIN - Der US-Software-Konzern Oracle geht nach einer leichten Enttäuschung im vergangenen Quartal nun von viel Schwung im Geschäft mit Rechenzentren aus. Der Umsatz im zum Zugpferd erkorenen Geschäftsteil mit Infrastruktur für die Cloud (IaaS) soll im neuen Geschäftsjahr 2025/26 (Ende Mai) um mehr als 70 Prozent anziehen, nachdem es im vergangenen Jahr schon um 50 Prozent gewachsen war.

Prosus rechnet dank Tencent-Beitrag mit rund doppelt so viel Gewinn

AMSTERDAM - Die Beteiligungsholding Prosus hat zuletzt deutlich von Zuwächsen bei ihren Online-Investments profitiert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende März) dürfte sich der Gewinn je Aktie aus den fortlaufenden Geschäften im besten Fall verdoppelt haben, teilte der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss auf Basis vorläufiger Zahlen in Amsterdam mit. Mindestens habe er sich aber um 90,9 Prozent verbessert. Gründe seien die verbesserte Profitabilität der berücksichtigten Töchter sowie die Entwicklung der Beteiligung Tencent . Die Aktien des chinesischen Onlineriesen haben seit Jahresbeginn rund ein Viertel an Wert zugelegt. Ebenso stark haben Prosus-Papiere bisher abgeschnitten.

ROUNDUP: Privatbank Warburg plant großangelegten Stellenabbau

HAMBURG - Die Hamburger Privatbank Warburg plant den Abbau etwa eines Viertels ihrer Vollzeitstellen. 2027 soll die Bank noch rund 400 statt aktuell etwa 550 Vollzeitbeschäftigte haben, wie eine Warburg-Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Die Bank hat demnach vor, das Kapitalmarktgeschäft aufzugeben. Der Abbau betreffe ebenfalls die IT-Abteilung und weitere Bereiche, die nicht im direkten Kundenkontakt stünden. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern hätten begonnen, teilte die Sprecherin mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Apple kritisiert EU-Forderungen für Zusammenspiel iPhone mit Konkurrenzgeräten

CUPERTINO/BRÜSSEL - Apple verschärft die Kritik an Vorgaben der EU-Kommission für ein besseres Zusammenspiel von iPhones und iPad-Tablets mit Geräten der Konkurrenz. Die Anforderungen gefährdeten den Datenschutz für Nutzer, warnte Apple während der hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC. Auch könnten dadurch neue Funktionen europäische Nutzer mit Verzögerungen oder in verwässerter Qualität erreichen. In der EU ist aktuell weiterhin eine Funktion nicht verfügbar, mit der das iPhone über Apples Mac-Computer bedient werden kann.

Weitere Meldungen



-Ford Deutschland montiert seine Autobatterien selbst

-Curevac-Gründer: Übernahme gutes Zeichen für Europa

-Schleswig-Holstein/Northvolt-Akten: SPD und FDP wollen vollständige Freigabe -Windenergiebranche beklagt schlechtere Geschäftsbedingungen -Bahn bleibt dabei: Familienreservierung wird abgeschafft -Fluggepäck nicht da - Problem in Europa größer als anderswo -ROUNDUP: Teilweise Mängel bei Wundversorgung in Pflegeheimen -Neue Gaskraftwerke: Leag befürchtet Bevorzugung des Südens -Berliner CDU-Fraktionschef bringt 'Iron Dome' für Hauptstadt ins Spiel -Umwelthilfe: hohe Hitzebelastung in süddeutschen Städten -Jenaer Zeiss-Firma fertigt Displays für Cockpits

-Minister Schnieder setzt Expertenrat für klimafreundlichen Verkehr ein -Managerwechsel wirft Fragen zu Vergabe von EU-Satelliten auf -Klimawandel verändert Verbreitung von Meeresfischen

-ROUNDUP: Kartellamt verbietet Übernahme von Vion-Schlachthöfen -Iran kündigt neue Uran-Anreicherungsanlage an

-Deloitte-Studie: Leichter Umsatzrückgang der Bundesliga -Lufthansa meldet beste Pünktlichkeit seit zehn Jahren -Gesundheitsminister: 'begleitetes Trinken' untersagen -Bester Oscar-Film kommt bei Streamingdienst Wow ins Abo -Vergleich: Kunden sparen beim Einkauf wenig mit Treue-Apps -Studie: Immer mehr hohe Motorhauben - Gefahr für Kinder -Große Brauer planen Bier-Preiserhöhungen

-Sorge vor neuen Korrosionsproblemen an französischen AKW -Dekra setzt verstärkt auf Aufträge im Verteidigungssektor°

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 172,1 auf Tradegate (12. Juni 2025, 15:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -6,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,16 %. Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 22,42 Mrd.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,33USD. Von den letzten 9 Analysten der BioNTech Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 151,00USD was eine Bandbreite von +25,20 %/+64,40 % bedeutet.