Marinomed: Internationalisierung schreitet voran

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Marinomed Biotech AG eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung und Vermarktung eines Medikaments mit einem Schweizer Pharmaunternehmen abgeschlossen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Darstellung der Analysten sei die Partnerschaft ein zentraler Schritt in der Umsetzung der Unternehmensstrategie zur schrittweisen Internationalisierung und Kommerzialisierung der Budesolv-Plattform. Die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Partner umfasse die finalen regulatorischen Schritte zur Zulassung des Produkts im Zielmarkt und sehe eine klare Arbeitsteilung vor. Demnach solle Marinomed einen Großteil der regulatorischen Unterlagen und das technische Dossier bereitstellen, während der lokale Partner die Bearbeitung und Einreichung der Schweiz-spezifischen Teile des Zulassungsantrags übernehme. Die Zulassung in der Schweiz selbst sei laut Unternehmensangaben typischerweise ein Prozess von etwa 12 Monaten, gerechnet ab Einreichung. Darüber hinaus plane das Unternehmen zusätzliche Partnerschaften in weiteren Ländern zu schließen. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 42,00 Euro und bestätigen das Votum „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.06.2025, 15:20 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 12.06.2025 um 12:00 Uhr fertiggestellt und 12.06.2025 um 14:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/32846.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Marinomed Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,46 % und einem Kurs von 17,75EUR auf Lang & Schwarz (12. Juni 2025, 15:26 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Matthias Greiffenberger

Kursziel: 42,00 Euro