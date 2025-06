Polizei Zahl der Todesopfer nach Flugabsturz in Indien weiter unklar Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien mit 242 Menschen an Bord ist die Zahl der Todesopfer weiter unklar. Es gebe möglicherweise Überlebende, sagte der Polizeichef von Ahmedabad, Gyanender Singh Malik, der Zeitung "India Today". An der …