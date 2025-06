BERNSTEIN RESEARCH stuft NATIONAL GRID auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid nach Geschäftsjahreszahlen von 1180 auf 1240 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Deepa Venkateswaran berücksichtigte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie neben den vorgelegten Zahlen auch die Zielsetzungen des Energienetzbetreibers für das neue Geschäftsjahr. Das etwas erhöhte Kursziel begründete die Expertin mit einer höheren Bewertung der US-Aktivitäten und gesenkten Annahmen für die Nettoschulden./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2025 / 18:40 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2025 / 05:15 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 12,40EUR auf Tradegate (12. Juni 2025, 14:25 Uhr) gehandelt.