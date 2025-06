BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyst Alex Irving rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Fluggesellschaften im zweiten Quartal mit einer V-förmigen Erholung des Passagierertrags. Auf einen osterbedingt starken April sei ein schwächerer Mai gefolgt, doch für den Juni seien die Vorzeichen ermutigend. Der Moment größter Besorgnis hinsichtlich der Erträge auf den Nordatlantik-Routen scheine vorüber zu sein./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2025 / 22:01 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,53 % und einem Kurs von 8,758EUR auf Tradegate (12. Juni 2025, 16:36 Uhr) gehandelt.